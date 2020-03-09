به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر فروتن آخرین تغییرات و تأکیدات قوانین داوری توسط مدرسان اتحادیه جهانی که در مسابقات قهرمانی آسیا در کشور هند برگزار شد را به شرح زیر اعلام کرد:

۱- در کشتی آزاد اگر کشتی گیر مدافع در حالت پل (خطر) از تشک فرار کند و یا اینکه خطایی مرتکب شود با اخطار و ۲ امتیاز جریمه خواهد شد.

۲- اگر کشتی گیر مهاجم دست در صورت بگذارد، ابتدا کشتی قطع، در صورت تکرار با اخطار و امتیاز مجازات می شود.

۳- اگر کشتی گیر مهاجم در حال اجرای فن باشد و مدافع دست در صورت بگذارد، مستقیم با اخطار و امتیاز مجازات می شود.

۴- اگر در ثانیه های پایانی کشتی اخطار و امتیازی داده شود و تایم کشتی بدون چلنج مربی به اتمام برسد، مربی دیگر حق چلنج ندارد و هیأت ژوری حق بازبینی فیلم را نخواهند داشت.

نکته یک: مربی قبل از پایان وقت قانونی می تواند چلنج کند. (با در نظر گرفتن این موضوع که پس از ثبت امتیاز در اسکوربرد به مدت ۵ ثانیه حق اعتراض وجود دارد)

نکته دو: در ثانیه های پایانی کشتی، در صورتی که مدافع فرار از فن و فرار از تشک داشته باشد، داور پس از دادن اخطار و امتیاز می بایست کشتی را قطع کند.

نکته سه: در صورتی که پس از پایان تایم کشتی داور نسبت به اخطار و امتیاز اقدام نماید، اعتبار نخواهد داشت.

۵- اگر کشتی گیری در حین مسابقه کشتی مصدوم و بازنده شود و پزشک آن مسابقه گواهی مصدومیت صادر کند، در صورتیکه برنده آن رقابت به فینال برود، بازنده مصدوم در صورت تأیید سلامت از سوی پزشک مسابقه، مجددا می تواند به کار خود در رقابت ها ادامه دهد.

۶- مربیانی که بی دلیل پس از اتمام کشتی چلنج نمایند با کارت زرد جریمه خواهند شد.

۷- حضور داوران در سالن تمرین کشتی گیران ممنوع است.

