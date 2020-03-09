چاپ پنجم کتابی درباره امید و شفابخشی

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب از جمله آثاری است که والدین میتوانند برای تشویق فرزندانشان به مهربانی و توجه به محیطزیست اطرافشان تهیه کنند. چراکه این کتاب درباره کودکی است که از یک کبوتر بال شکسته مواظبت میکند تا دوباره بتواند پرواز کند.
کتاب «هیچکس ندید که پرنده سقوط کند.» که در ایران با عنوان «چگونه میتوان بال شکستهای را درمان کرد؟» ترجمه شده است، داستانی درباره امید و شفابخشی است. پرندهای بر فراز شهری شلوغ به یک آسمانخراش که عکس آسمان بر دیوارههای شیشهای آن افتاده، برخورد میکند و به زمین میافتد، اما در هیاهو و شلوغی شهر، تنها یک کودک او را میبیند. ویلی با کمک مادرش او را به خانه میبرد و با همراهی خانوادهاش بال شکستهی پرنده را درمان میکند. کودک پرنده را به همان خیابانی که او را یافته بود، بازمیگرداند و پرنده دوباره پرواز میکند.
«چگونه میتوان بال شکستهای را درمان کرد؟» متن کم، ولی تصاویر زیاد و پرجزئیاتی دارد که باعث میشود حتی خردسالان هم با نگاه به تصاویر متوجه قصه آن بشوند. این کتاب کودکان را به دقت و توجه بیشتر به پیرامونشان فرا میخواند. نکته مهمتر اینکه در تمام طول قصه، خانواده یعنی پدر و مادر، پسربچه را همراهی میکنند.
کتاب «چگونه میتوان بال شکستهای را درمان کرد؟» برای اولین بار در سال ۱۳۹۱ در انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به چاپ رسید، کتابی که در میان آثار باب گراهام، نویسنده و تصویرگر استرالیایی بسیار مورد توجه قرار گرفته و به چند زبان مختلف ترجمه شده است. همچنین این کتاب برنده جایزه شورای کتاب سال کتاب کودکان ۲۰۰۹، جایزه ادبی سال ٢٠١٠ نخست وزیر در استرالیا و جایزهی شارلوت زولوتو ۲۰۰۹ شده است.
یادآوری میشود رابرت دونالد گراهام معروف به باب گراهام به خاطر تلاش خود در زمینهی انتشار کتابهایی برای کودکان و خردسالان در سال ۲۰۱۲ نامزد مدال بینالمللی هانس کریستین اندرسن شد.
این کتاب «چگونه میتوان بال شکستهای را درمان کرد؟» با ترجمه بهمن رستمآبادی و با قیمت ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان در فروشگاههای کانون پرورش فکری و مجموعه شهر کتاب در دسترس علاقهمندان قرار دارد. این کتاب مناسب کودکان بالای ۴ سال است.
شمارگان کتاب «چگونه میتوان بال شکستهای را درمان کرد؟» تاکنون به ۲۵ هزار نسخه رسیده است.
نظر شما