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۱۹ اسفند ۱۳۹۸، ۱۱:۳۶

افزایش شمار مبتلایان به کرونا در کویت/حدود ۱۰۰۰ نفر قرنطینه شدند

افزایش شمار مبتلایان به کرونا در کویت/حدود ۱۰۰۰ نفر قرنطینه شدند

وزارت بهداشت کویت از افزایش شمار مبتلایان به کرونا در این کشور به ۶۵ نفر خبر داد و اعلام کرد که حدود هزار نفر نیز تحت قرنطینه قرار گرفته اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، وزارت بهداشت کویت بیانیه ای را در خصوص شیوع ویروس کرونا در این کشور منتشر کرد.

بر اساس این گزارش، این وزارتخانه اعلام کرد که موارد جدیدی از ابتلا به کرونا در کویت به ثبت رسیده است.

وزارت بهداشت کویت اعلام کرد که با احتساب موارد جدید ابتلا به کرونا شمار مبتلایان به این ویروس به ۶۵ نفر افزایش یافته است.

طبق اعلام وزارت بهداشت کویت، هم اکنون ۹۰۶ نفر نیز به دلیل مشکوک بودن به ابتلا به کرونا تحت قرنطینه قرار گرفته اند.

این درحالی است که مبارک الحریص، وزیر مشاور کویت در امور پارلمانی این کشور هم قرار است بعد از بازگشت از انگلیس در منزل خود قرنطینه شود.

الحریص نخستین مسئول برجسته دولتی در کویت به شمار می‌آید که درگیر مسئله کرونا شده است.

گفتنی است، ویروس کرونا که برای اولین بار در شهر ووهان چین مشاهده شد، درحال حاضر به بسیاری از کشورهای جهان کشیده شده است.

کد مطلب 4873543

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