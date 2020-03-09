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۱۹ اسفند ۱۳۹۸، ۱۱:۵۸

در چهارمحال و بختیاری؛

سازمان‌های مردم نهاد در مسیر مقابله با کرونا حرکت کنند

سازمان‌های مردم نهاد در مسیر مقابله با کرونا حرکت کنند

شهرکرد- مدیرکل ورزش وجوانان چهارمحال و بختیاری گفت: سازمان‌های مردم نهاد این استان برای مقابله با کرونا در مسیر تولید محتواهای فرهنگی و بهداشتی حرکت کنند.

حمید کریمی در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به لزوم پیشگیری از کرونا، از مخاطبین درخواست داریم که پیگیری‌های اداری خود را به زمان دیگری موکول و از مراجعه غیر ضروری به ادارات ورزش وجوانان سراسر استان خودداری کنند.

وی گفت: درصورت الزام به پیگیری امور اداری تا حد امکان از طریق تماس تلفنی با کارکنان این اداره کل نسبت به پیگیری امور اقدام کنند.

کریمی با اشاره به تعطیلی الزامی تمامی اماکن و فعالیت‌های ورزشی گفت: به هیچ عنوان از شرایط پیش آمده راضی نیستیم اما برای تأمین سلامت ورزشکاران و جامعه اولویت اول ماست.

وی همچنین خواستار حضور فعال سازمان‌های مردم نهاد در تولید محتواهای فرهنگی, بهداشتی و امیدآفرین و پیگیری برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه مخاطبین از طریق فضای مجازی شد.

کد مطلب 4873569

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