به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر سعید نمکی، وزیر بهداشت در این نامه عنوان کرد: با توجه به شیوع COVID ۱۹ در کشور، بررسی جنبه‌های مختلف بیماری، می‌طلبد تا تیم‌های تحقیقاتی متعدد کلیه دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی به این امر مهم بپردازند.

وی تاکید کرد: مواردی از قبیل، میزان شیوع، توزیع سنی ابتلا، اثر بخشی رژیم‌های دارویی، میزان مرگ و میر و رابطه آن با سن، جنس و نژاد، تاثیرگذاری نحوه مراقبت‌ها، ماهیت و رفتار ویروس و جهش‌های احتمالی، بررسی روند اپیدمیولوژیک و قدرت سرایت آن، ردیابی منابع اولیه آلودگی، نقاط و تاریخ شروع بیماری درکشور، تاثیر رفتار اجتماعی بر گسترش بیماری، تاثیر بیماری بر بهداشت روان جامعه یا شیوه‌های موثر پیشگیری، عوارض اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بیماری، مقایسه موارد کشورمان با دیگر کشورها و ده‌ها جنبه دیگر می‌تواند موضوعات مهم تحقیقاتی باشد.

نمکی خاطر نشان کرد: حاصل این تحقیقات می تواند علاوه بر جمع‌آوری مستندات این دوران پر اهمیت، راهگشای همکارانمان در اصلاح رویه‌های اجرایی مبارزه و کنترل بیماری باشد.

وزیر بهداشت تصریح کرد: یقیناً استفاده از ظرفیت تیم‌های تحقیقاتی در دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور می‌تواند مهمترین ابزار کمک به این تحقیق باشد و در عرصه ملی به‌کار آید.

وی افزود: بدیهی است کلیه معاونت‌ها جهت انتقال اطلاعات و یافته‌های دراختیار، با معاونت تحقیقات و فناوری و تیم دکتر ملک زاده همکاری خواهند کرد.