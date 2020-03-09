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۱۹ اسفند ۱۳۹۸، ۱۳:۴۴

وزیر بهداشت تاکید کرد؛

انجام تحقیقات همه جانبه دانشگاه‌های علوم پزشکی درباره کرونا

انجام تحقیقات همه جانبه دانشگاه‌های علوم پزشکی درباره کرونا

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نامه ای به معاون تحقیقات و فناوری این وزارتخانه بر استفاده از ظرفیت تیم‌های تحقیقاتی در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در خصوص بیماری کرونا تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر سعید نمکی، وزیر بهداشت در این نامه عنوان کرد: با توجه به شیوع  COVID ۱۹ در کشور، بررسی جنبه‌های مختلف بیماری، می‌طلبد تا تیم‌های تحقیقاتی متعدد کلیه دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی به این امر مهم بپردازند.

وی تاکید کرد: مواردی از قبیل، میزان شیوع، توزیع سنی ابتلا، اثر بخشی رژیم‌های دارویی، میزان مرگ و میر و رابطه آن با سن، جنس و نژاد، تاثیرگذاری نحوه مراقبت‌ها، ماهیت و رفتار ویروس و جهش‌های احتمالی، بررسی روند اپیدمیولوژیک و قدرت سرایت آن، ردیابی منابع اولیه آلودگی، نقاط و تاریخ شروع بیماری درکشور، تاثیر رفتار اجتماعی بر گسترش بیماری، تاثیر بیماری بر بهداشت روان جامعه یا شیوه‌های موثر پیشگیری، عوارض اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بیماری، مقایسه موارد کشورمان با دیگر کشورها و ده‌ها جنبه دیگر می‌تواند موضوعات مهم تحقیقاتی باشد.

نمکی خاطر نشان کرد: حاصل این تحقیقات می تواند علاوه بر جمع‌آوری مستندات این دوران پر اهمیت، راهگشای همکارانمان در اصلاح رویه‌های اجرایی مبارزه و کنترل بیماری باشد.

وزیر بهداشت تصریح کرد: یقیناً استفاده از ظرفیت تیم‌های تحقیقاتی در دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور می‌تواند مهمترین ابزار کمک به این تحقیق باشد و در عرصه ملی به‌کار آید.

وی افزود: بدیهی است کلیه معاونت‌ها جهت انتقال اطلاعات و یافته‌های دراختیار، با معاونت تحقیقات و فناوری و تیم دکتر ملک زاده همکاری خواهند کرد.

کد مطلب 4873736

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