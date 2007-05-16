اهدای محصولات آموزشی ترافیک در طرح جهادی 137

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس علی پور معاون آموزش سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از اهدای تعداد 90 جلد کتاب و 400 عدد محصولات آموزشی در طرح جهادی منطقه 19 خبرداد.

انواع کتب، بروشور و بازی های آموزشی از جمله هدایایی است که جهت فرهنگ سازی و ترغیب کودکان و نوجوانان به رعایت قوانین عبور و مرور در خلال برنامه های متنوع آموزشی به شرکت کنندگان اهدا می شود.

طرح جهادی 137 روز جمعه 28 اردیبهشت از ساعت 9 صبح تا 12 بعد از ظهر در محل سینما تئاتر بهاران واقع در بوستان بهاران اجرا خواهد شد.

علاقمندان می توانند جهت بازدید از برنامه های آموزنده معاونت آموزش سازمان ترافیک به نشانی خیابان قلعه مرغی، بیست متری ابوذر، خیابان سجاد جنوبی، میدان بهاران، بوستان بهاران مراجعه کنند.