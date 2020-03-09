کرونا در آلمان هم قربانی گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مؤسسه تحقیقاتی «رابرت کخ» آلمان امروز دوشنبه در بیانیه ای اعلام کرد که ۲ نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در این کشور جان خود را از دست داده اند.

بر این اساس، فرماندار منظقه نوردراین-وستفالن اعلام کرد که زنی ۸۹ ساله در شهر اسن و بیمار دیگری در منطقه هاینسبورگ جان خود را از دست داده‌اند.

این درحالیست مه ساعاتی پیش و همزمان با افزایش تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در کشورهای اروپایی، مسئولان وزارت بهداشت آلمان از افزایش ۲۰۰ نفری مبتلایان در این کشور خبر دادند.

مؤسسه تحقیقاتی «رابرت کخ» پیشتر با اعلام موارد ابتلای جدید به ویروس کرونا اعلام کرده بود: تعداد کل آلمانی‌های مبتلا به این ویروس به هزار و ۱۶۴ نفر رسیده است.

گفتنی است، ویروس کرونا که برای اولین بار در شهر ووهان چین مشاهده شد، درحال حاضر به بسیاری از کشورهای جهان کشیده شده است.