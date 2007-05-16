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۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۶:۰۷

علی سامره در گفتگو با مهر :

مصاحبه سه ماه پیش مرا منتشر کرده اند / کادر فنی بخواهد در خدمت تیم ملی هستم

مصاحبه سه ماه پیش مرا منتشر کرده اند / کادر فنی بخواهد در خدمت تیم ملی هستم

مهاجم ایرانی تیم فوتبال الشعب امارات گفت: یکی از سایت های خارجی با دلایلی نامعلوم مصاحبه سه ماه پیش مرا منتشر و اظهاراتی را از من تکرار کرد که در حال حاضر بدان معتقد نیستم.

علی سامره با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهراظهار داشت: طی چند هفته گذشته با هیچ خبرگزاری داخلی و خارجی مصاحبه نکرده ام. آخرین گفتگوی من با خبرگزاری مهر بود که دو هفته پیش انجام دادم و در آن تاکید کردم تمایل به بازگشت دوباره به تیم ملی دارم.

وی ادامه داد: با این حال متاسفانه یکی از سایت های خارج از ایران مصاحبه ای را از من منتشر کرده است که 3 ماه پیش از این در گفتگو با یکی از خبرگزاری های داخلی ایران داشته ام و حرفهای گذشته من را تکرار کرده است. درحالی که دیدگاه امروز من متفاوت از گذشته شده است.

مهاجم ایرانی تیم فوتبال الشعب اذعان داشت: در آن مقطع زمانی متعقد بودم که کادر فنی تیم ملی تنها با فشار مطبوعات و نه با توجیه فنی مرا به اردو دعوت کرده است . اما این بار اگر مجدد مرا به اردو دعوت کنند حتما می آیم، زیرا این بار نه فشار مطبوعات بوده و خواسته فوتبالدوستان. کادر فنی تیم ملی اگر مرا در شرایطی دعوت می کند که تنها با توجیه فنی نام مرا در فهرست تیم ملی گنجانده اند.

وی افزود: این نگاه کلی من به تیم ملی است . حال نمی دانم چرا برخی افراد بنابه دلایلی که نمی دانم با انتشار شایعاتی قصد تخریب مرا دارند. نمی دانم شاید آنها از افرادی خط می گیرند. من افتخار می کنم که برای تیم ملی کشورم بازی کنم و هر کمکی که از من برآید دریغ نخواهم کرد.

سامره در ادامه خبر تمدید قرارداد خود با تیم فوتبال الشعب را تایید کرد و گفت: من با توجه به حضور 3 ساله در تیم الشعب شرایط را برای تمدید قرارداد مناسب دیدم و یک فصل دیگر در این تیم خواهم ماند.

وی تصریح کرد: من بازیکن تیم فوتبال الشعب هستم و یک فصل با این تیم قرارداد دارم. شاید اگر بازیکن آزاد بودم به استقلال می آمد. چون بازیکن این تیم بوده ام. خود را استقلالی می دانم و همیشه استقلالی خواهم ماند.

کد مطلب 487419

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