به گزارش خبرنگار مهر، فوتبال ایران هم مثل همه پدیده‌های اجتماعی دیگر این روزها در حاشیه پدیده «کرونا» قرار گرفته و به ناچار همه فعالیت های آن اعم از تمرین و مسابقه تعطیل است. لیگ برتر در پس از دو هفته برگزاری بدون تماشاگر، سرانجام در پایان هفته بیست و یکم به صورت موقت تعطیل شد تا از هرگونه اجتماعی برای این ورزش جلوگیری شود.

علی چینی پیشکسوت فوتبال ایران در گفتگو با مهر در این خصوص اظهار داشت: این یک اتفاق عجیب و جدید است و دنیا چنین تجربه ای را نداشته است. شرایط کنونی حتی از شرایط جنگی هم بدتر است. لذا باید بسیار مدبرانه این وضعیت را مدیریت کرد تا جامعه به سلامت از این مقطع بحرانی عبور کند.

وی اضافه کرد: امیدوارم در ماه فروردین وضعیت به گونه‌ای باشد که بتوان لیگ را پیگیری کرد. هرچند بازیها بسیار فشرده می‌شود اما باز هم با همکاری باشگاه ها می توان لیگ را آبرومندانه به پایان رساند.

ملی پوش پیشین فوتبال بیان داشت: الان وضعیتی نداریم که برخی باشگاه‌ها هم بخواهند از این شرایط استفاده کنند و به فکر منافع خودشان باشند. به نظرم لیگ نوزدهم یک لیگ کاملا خاص است و همه باید کمک کنند فارغ از نتایج آن، این دوره از مسابقات آبرومند به پایان برسد.

چینی در پاسخ به این سئوال که آیا ممکن است این فصل فوتبال نیمه کاره رها شود تصریح کرد: همانطور که گفتم جامعه درگیر شرایط عجیبی است و همه باید این شرایط را درک کنند. اگر لازم باشد باید این فصل را کلا کنسل کرده و نیمه کاره بگذارند. در گذشته هم چنین اتفاقی برای فوتبال ایران افتاده و سابقه داشته که یک فصل نیمه کاره رها شود. با این تفاوت که شرایط کشور الان به شدت بحرانی تر از آن مقطع است.

پیشکسوت آبی پوشان در خصوص شرایط این تیم نیز خاطر نشان ساخت: در بازی های آخر آن نشاط لازم در تیم دیده نمی شد و حتی برخی از ستاره ها هم افت کرده بودند و این افت مشهود بود. من به شخصه این افت را پای خستگی، فشردگی کار و کمبود بازیکن می گذارم و امیدوارم با این وقفه ای که در لیگ افتاد تیمم را بار دیگر در اوج نشاط و آمادگی ببینم.

مربی پیشین استقلال در خصوص حضور علی فتح الله زاده در این باشگاه به عنوان مدیر جدید بیان داشت: مشکلات امروز استقلال آنقدر زیاد هست که حتی فتح الله زاده هم به تنهایی نمی تواند آن را حل کند. از همه آنهایی که دغدغه این تیم بزرگ را دارند انتظار می رود امروز کنار فتح الله زاده باشند و به او کمک کنند. این تیم با بیرون گود نشستن و انتقاد کردن درست نمی شود. همه کمک کنند تا تیم به روزهای طلایی اش بازگردد که در این صورت هم افتخار آن برای ما خواهد بود.