به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های جام قهرمانان ترکیه از تاریخ اول خردادماه سالجاری به مدت 4 روز درشهرازمیر برگزارخواهد شد که ملی پوشان آزاد و فرنگی کارجوان کشورمان جهت حضور در این دوره از مسابقات راهی این کشورمی شوند.
بر پایه این گزارش، اسامی نفرات اعزامی و کادرهمراه به شرح زیراست:
کشتی آزاد:
50 کیلو: بیژن کردی، هادی نصرتی، حسن رحیمی
55 کیلو: عارف علیزاده
60 کیلوگرم: سعید صالحی، مصطفی حسینخانی
66 کیلو: سعید داداشپور
74 کیلو: ایما محمدیان
84 کیلو: علی رجبزاده، امین عسگری، عرفان امیری
96 کیلو: کمیل قاسمی، مهدی نوری
120 کیلو: محسن یزدانیان، امیررازی کماسی
سرمربی : محمود معزیپور
مربیان : محمد طلائی، علیآکبر دودانگه، علی شکریپور
داور: داریوش چلوئیان
نماینده سازمان : عارف زاددهش
کشتی فرنگی:
50 کیلو: رضا اسدپور
55 کیلو: عبدالمحمدپاپی، حمید زارع
60 کیلو: جاسم امیری
66 کیلو: سجاد کشاورز، سعید عبدولی
74 کیلو: عادل بالیتبار
84 کیلو: امیرعلی اکبری، بابک قربانی گلدسته
96 کیلو: داود گیلنیرنگ
120 کیلو: بشیر باباجانزاده
سرمربی : حسن رنگرز
مربیان : حسین حسینزاده، مسعود حیرت
داور: حسن هادیپناه
سرپرست: عارف ربطی
جهت حضور در رقابتهای جام قهرمانان ترکیه ؛
تیمهای ملی کشتی آزاد و فرنگی جوانان کشورمان عازم ازمیر می شوند
تیمهای ملی کشتی آزاد و فرنگی جوانان کشورمان جهت حضور در تورنمنت تدارکاتی جام قهرمانان ترکیه راهی ازمیر خواهند شد.
به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های جام قهرمانان ترکیه از تاریخ اول خردادماه سالجاری به مدت 4 روز درشهرازمیر برگزارخواهد شد که ملی پوشان آزاد و فرنگی کارجوان کشورمان جهت حضور در این دوره از مسابقات راهی این کشورمی شوند.
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