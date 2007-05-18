به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های جام قهرمانان ترکیه از تاریخ اول خردادماه سالجاری به مدت 4 روز درشهرازمیر برگزارخواهد شد که ملی پوشان آزاد و فرنگی کارجوان کشورمان جهت حضور در این دوره از مسابقات راهی این کشورمی شوند.

بر پایه این گزارش، اسامی نفرات اعزامی و کادرهمراه به شرح زیراست:

کشتی آزاد:

50 کیلو: بیژن کردی، هادی نصرتی، حسن رحیمی

55 کیلو: عارف علیزاده

60 کیلوگرم: سعید صالحی، مصطفی حسین‌خانی

66 کیلو: سعید داداش‌پور

74 کیلو: ایما محمدیان

84 کیلو: علی رجب‌زاده، امین عسگری، عرفان امیری

96 کیلو: کمیل قاسمی، مهدی نوری

120 کیلو: محسن یزدانیان، امیررازی کماسی

سرمربی : محمود معزی‌پور

مربیان : محمد طلائی، علی‌آکبر دودانگه، علی شکری‌پور

داور: داریوش چلوئیان

نماینده سازمان : عارف زاددهش



کشتی فرنگی:

50 کیلو: رضا اسدپور

55 کیلو: عبدالمحمدپاپی، حمید زارع

60 کیلو: جاسم امیری

66 کیلو: سجاد کشاورز، سعید عبدولی

74 کیلو: عادل بالی‌تبار

84 کیلو: امیرعلی اکبری، بابک قربانی گلدسته

96 کیلو: داود گیل‌نیرنگ

120 کیلو: بشیر باباجان‌زاده

سرمربی : حسن رنگرز

مربیان : حسین حسین‌زاده، مسعود حیرت

داور: حسن هادی‌پناه

سرپرست: عارف ربطی