۳۶ میلیارد ریال اعتبار برای ضدعفونی مدارس کرمان اختصاص یافت

احمد اسکندری نسب در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تعطیلی مدارس به دلیل جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا بیان داشت: بین مدارس سراسر استان کرمان ۳۶ میلیارد ریال اعتبار تحت عنوان سرانه برای خرید مواد بهداشتی و ضد عفونی کننده توزیع شده است.
وی با اشاره به ساخت یک هزار و ۴۳۰ چشمه سرویس بهداشتی در مدارس سراسر استان کرمان افزود: در مدارس سراسر استان نیاز به ساخت هزار و ۳۶۲ آب خوری است.
مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان گفت: مدیران و معلمان در کل استان از طریق فضای مجازی و رسانه ملی در خانه با جدیت به دنبال آموزش دانشآموزان هستند.
اسکندرینسب بیان کرد: برای ۳۱ هزار دانشآموز عشایری و همچنین کلاسهای چند پایه تحصیلی استان کرمان اقدام به تهیه بستههای آموزشی کردیم که طی روزهای آینده توزیع خواهد شد.
وی افزود: در راستای آموزش به دانشآموزان استان در ایام تعطیلی از ظرفیت شبکههای استانی استفاده کردیم و قرار است برنامههای زمانبندی درسی اعلام شود.
مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان یادآور شد: در راستای پیشگیری از ویروس کرونا آموزش مجازی دانشآموزان در دستور کار است که مدارس محور اصلی کار ما در آموزش غیرحضوری دانشآموزان هستند به همین دلیل برنامهریزی برای آموزش در ایام تعطیلی مدارس بر عهده مدیران و معلمان گذاشته شده است.
اسکندرینسب به سیاستهای آموزش و پرورش استان کرمان در ایام تعطیل اشاره کرد و عنوان داشت: ایجاد تحرک و حفظ پویایی مدارس در راستای یادگیری دانشآموزان، رصد منطقهای از طریق معلمان و مدیران مدارس در زمینه آموزشهای مجازی و الکترونیکی، استفاده از بستههای آموزشی برای دانشآموزانی که از پوشش فضای مجازی و صدا و سیما برخوردار نیستند از جمله سیاستهای آموزش و پرورش در این ایام است.
وی افزود: ایجاد حساسیت در خانوادهها در راستای استفاده دانشآموزان از این فرصتها و همچنین پیگیری اینکه درس نامههای تولید شده توسط معلمان به دست دانشآموزان برسد از اولویتهای مدیران آموزش و پرورش است.
اسکندری نسب گفت: در خصوص عقب افتادن زمان امتحانات نهایی و پایان سال تحصیلی همچنین کنکور پیشنهادات خودمان را به وزارتخانه ارسال کردیم که تصمیم گیری در این زمینه بر عهده وزارت آموزش و پرورش است.
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