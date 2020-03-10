کالاهای اساسی و مواد سوختی مورد نیاز در انبارهای اردبیل موجود است

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در خصوص آخرین وضعیت این ویروس در اردبیل و وضعیت کالاهای اساسی اطلاعیه‌ای را صادر کرد.

وضعیت کنونی شیوع این بیماری بسیار پُر خطر است. لذا ضمن قدردانی از همه تلاش‌های مؤثر کادرهای درمانی، بهداشتی و عوامل فعال در امر مبارزه با بیماری کرونا، توجه عموم اهالی شهرستان اردبیل را به اطلاعیه شماره یک این ستاد جلب می‌کند:

۱- در ادامه درخواست مصرانه از مردم عزیز، اکنون که در وضعیت هشدار به سر می‌بریم لازم است اهالی شریف شهرستان جز در مواقع ضروری از منزل خارج نشوند. بر پایه توصیه پزشکان و متخصصان دانشگاه علوم پزشکی، «امن‌ترین» مکان برای خانواده‌ها داخل منازل است. مایحتاج اساسی خانواده فقط توسط یک نفر و به صورت هفتگی تهیه گردد.

۲- به مردم شریف اطمینان داده می‌شود که همه اقلام ضروری، کالاهای اساسی و مواد سوختی در انبارها موجود است و مردم عزیز در این خصوص هیچ گونه نگرانی نداشته باشند. بی‌تردید همۀ مسئولان، خود را خدمتگزار مردم و مسئول در برابر تأمین نیازهای ضروری هموطنان می‌دانند. لذا استدعادارد به هیچ عنوان به شایعات بی اساس توجه نکرده و اخبار صحیح از طریق مراجع رسمی دنبال شود.

۳- بازار و اصناف اردبیل در مواجهه با رویدادهای خاص در منطقه همواره نقشی بسیار ممتاز و همراه با مسئولیت پذیری ایفا کرده‌اند. شک نیست که در این برهۀ حساس نیز دغدغه اصلی همه این عزیزان حفظ سلامتی قاطبه مردم شریف می‌باشد. لذا ضمن دعوت و درخواست از بازاریان، کسبه و اصناف برای تعطیل نمودن واحدهای صنفی به غیر از مراکز عرضه کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی، امید است بار دیگر شاهد احساس مسئولیت این عزیزان در کنترل شیوع ویروس کرونا و حفظ سلامت خانواده‌ها باشیم.