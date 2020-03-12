۱۲۶ ایلامی مشاوره کنترل اضطراب ناشی از کرونا دریافت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا همتی با بیان اینکه عمده این افراد زن بوده‌اند، افزود: از این شمار تماس گیرنده ۴۴ نفر مرد و ۸۲ نفر نیز زن بوده است.

وی محدوده سنی این تماس گیرندگان را ۲۵ تا ۵۵ سال عنوان کرد و اظهار داشت: این افراد دارای اضطراب با درجه زیاد بودد که از طریق کارشناسان این مرکز، مشاوره‌های لازم دریافت کرده‌اند.

مدیرکل بهزیستی ایلام با اشاره به افزایش زمان فعالیت مرکز صدای مشاور ایلام برای کاهش استرس کرونا بین مردم گفت: به منظور خدمات رسانی هرچه بیشتر به مردم و کاهش اضطراب و استرس ناشی از ویروس کرونا مدت زمان فعالیت مرکز صدای مشاور این سازمان به ساعت ۲۲ افزایش یافت.

همتی افزود: پیش از این مدت زمان فعالیت این مرکز از ساعت ۸ تا ۲۰ بود که از هفته گذشته ساعت فعالیت صدای مشاور ۱۴۸۰ این اداره کل تا ساعت ۲۲ افزایش یافته است.