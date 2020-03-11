جبارعلی ذاکری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه در حال حاضر محققانی از دانشگاه علم و صنعت در حال طراحی و ساخت کیت های تشخیصی ویروس کرونا هستند، افزود: دانشگاه علم و صنعت به ستاد مقابله با کرونا برای تولید کیت های آزمایشگاهی اعلام آمادگی کرده است.

رئیس دانشگاه علم و صنعت با بیان اینکه محققان دانشگاه نمونه هایی از این کیت ها را طراحی کرده اند، تصریح کرد: روز گذشته با وزیر بهداشت در همین رابطه مکاتبه کردیم و حتی استاندار تهران برای نهایی کردن این محصول اعلام کرده با دانشگاه همکاری خواهد کرد؛ چرا که اطلاعات مرتبط با ویروسی که در ایران شیوع پیدا کرده باید به همکاران ما داده شود و هماهنگی های اولیه هم صورت گرفته تا انشاالله اطلاعات در اختیار محققین قرار گیرد.

ذاکری اضافه کرد: از نظر طراحی کیت و همچنین تولید آن، تقریبا گام های اساسی برداشته شده، فقط همان بخش تشخیص مهم است که امیدواریم با در اختیار گذاشتن اطلاعات، این اتفاق نیز ظرف ۸ تا ۱۰ روز آینده رخ دهد.

وی ادامه داد: به زودی نمونه های واقعی و کاربردی این کیت ها را برای انجام تست های واقعی و مقایسه با نمونه های خارجی در اختیار وزارت بهداشت قرار خواهیم داد تا در صورت تایید به تولید انبوه برسد.

رئیس دانشگاه علم و صنعت خاطرنشان کرد: البته مهندسین شیمی دانشگاه علم و صنعت نیز برای تولید مواد ضد عفونی کننده، تولید ژلهای دست برای مصارف عمومی که فعلا به دلیل عدم توازن عرضه و تقاضا، بسیار کمیاب شده، و جامعه نیاز انبوهی به آن دارد، اعلام آمادگی کرده اند. ما هم مکاتباتش را در حد فرماندار و استاندار تهران انجام داده ایم و امیدواریم دانشگاه بتواند دین مسئولیت اجتماعی که بر دوش دانشگاه است را در این مقطع ادا کند.