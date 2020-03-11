به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان همدان، فرمانده انتظامی شهرستان ملایر از شناسایی و دستگیری ۲ سارق حرفه‌ای منزل و کشف ۱۱ فقره انواع سرقت توسط مأموران کلانتری ۱۲ این شهرستان خبر داد.

سرهنگ محمد باقر سلگی افزود: در راستای اجرای مرحله دیگری از طرح برخورد با سارقان و خریداران اموال مسروقه، مأموران کلانتری ۱۲ شهدا ضمن انجام کار اطلاعاتی دقیق و هماهنگی با دستگاه قضائی این طرح را در نقاط آلوده و تحت نظر به مرحله اجرا در آورده و ۲ سارق را در عملیات غافلگیرانه دستگیر کردند.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه با استعلام صورت گرفته مشخص شد این ۲ سارق دارای سوابق متعدد در سرقت هستند، بیان کرد: متهمان در تحقیقات فنی و تخصصی، به ۱۱ فقره انواع سرقت منزل اعتراف و با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضائی شدند.

کشف ۴ دستگاه موتورسیکلت سرقتی در نهاوند

فرمانده انتظامی شهرستان نهاوند از کشف ۴ دستگاه موتورسیکلت سرقتی توسط مأموران پلیس آگاهی این شهرستان خبر داد.

سرهنگ احمد ساکی گفت: مأموران دایره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی شهرستان نهاوند برای بررسی و کنترل خودرو و موتورسیکلت‌های مشکوک به سرقت، با تجهیزات و سیستم رایانه به سطح شهر اعزام و از تعمیر گاه‌ها و توقفگاه‌های وسائط نقلیه و پارکینگ‌های سطح شهر سرکشی و نسبت به کنترل و بررسی وسائط نقلیه اقدام کردند.

وی افزود: طی بررسی‌های صورت گرفته توسط مأموران ۴ دستگاه موتورسیکلت مسروقه کشف شد که ۲ دستگاه از آنها دارای سابقه سرقت از شهرستان نهاوند، یک دستگاه سابقه سرقت از تهران و یک دستگاه نیز دارای سابقه سرقت از یکی از شهرستان‌های همجوار بود.

فرمانده انتظامی شهرستان نهاوند گفت: اقدامات لازم برای سیر مراحل قانونی و تحویل موتورسیکلت‌ها به مالکان در حال انجام است.

کشف شکلات‌های تاریخ مصرف گذشته در قهاوند

فرمانده انتظامی شهرستان همدان از کشف ۶۵۰ کیلوگرم انواع شکلات تاریخ مصرف گذشته توسط مأموران پاسگاه انتظامی قهاوند خبر داد.

سرهنگ جمشید باقری گفت: اکیپ گشت خودرویی پاسگاه انتظامی قهاوند حین گشت زنی در حوزه استحفاظی به یک دستگاه کامیون بنز مشکوک و آن را متوقف کردند.

وی افزود: در بررسی‌های اولیه راننده اظهار داشت حامل اثاثیه منزل است که در بررسی‌های دقیق‌تر، ۱۲۷ کارتن (۶۵۰) کیلوگرم شکلات تاریخ مصرف گذشته از این کامیون کشف شد.

سرهنگ باقری بیان کرد: ارزش محموله کشف شده بر اساس نظر کارشناسان، ۶۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان همدان با اشاره به اینکه این محموله از یکی از استان‌های همجوار بارگیری و به مقصد تهران حمل می‌شد، گفت: متهم به همراه پرونده به مرجع قضائی معرفی و شکلات‌های مکشوفه تحویل شبکه بهداشت شد.

دستگیری ۱۱ سارق در رزن

فرمانده انتظامی شهرستان رزن از دستگیری ۱۱ سارق و کشف ۱۰ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ علی زنگنه افزود: در راستای اجرای مرحله دیگری از طرح برخورد با سارقان، مأموران انتظامی شهرستان رزن ضمن انجام کار اطلاعاتی دقیق و هماهنگی با دستگاه قضائی، این طرح را در چند نقطه از شهرستان اجرا کردند.

وی افزود: در این راستا ۴ سارق ادوات کشاورزی، ۲ سارق داخل خودرو، ۲ سارق موتورسیکلت، ۲ سارق خودرو و یک سارق اماکن خصوصی دستگیر و متهمان در بازجویی‌های فنی، به ۱۰ فقره انواع سرقت اعتراف کردند.

سرهنگ زنگنه خاطر نشان کرد: از سارقان دستگیر شده یک دستگاه موتورسیکلت، ضبط و باطری خودرو، ادوات کشاورزی و آب پاش سرقتی کشف و هر ۱۱ سارق با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضائی شده و اموال مکشوفه تحویل مالباختگان شد.

فرمانده انتظامی شهرستان رزن با هشدار به سارقان و مجرمان گفت: با اقتدار اطلاعاتی و حضور در صحنه پلیس، برخورد قاطعانه با سارقان در دستور کار قرار دارد.



