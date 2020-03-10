لطفاً به خوزستان سفر نکنید/کنترل مسیرهای استان توسط نیروهای مسلح

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شریعتی بعدازظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مردم تلاش کنند تا آنجایی که امکان دارد از حضور در مناطق پرتردد خودداری کنند.

وی افزود: با توجه به تمهیدات انجام شده، مردم می‌توانند بسیاری از امور مورد نیاز خود را به‌صورت الکترونیکی انجام دهند.

استاندار خوزستان تصریح کرد: از مردم ایران درخواست می‌شود که به استان خوزستان سفر نکنند و نوروز بدون سفر داشته باشند.

شریعتی در خصوص تمهیدات انجام شده در راستای مقابله با ویروس کرونا، بیان کرد: تمامی مسیرهای ورودی و خروجی استان با حضور نیروهای بسیج، نیروی انتظامی، کارشناسان درمان و بهداشت و هلال احمر کنترل می‌شود.

استاندار خوزستان در ادامه گفت: همچنین آرامستان ها، تالارهای عروسی، مراسم‌های مذهبی، آرایشگاه‌های زنانه، مهمانسراهای دانشجویی و پارک‌ها تا پایان فروردین‌ماه سال آینده تعطیل خواهد بود.

شریعتی تصریح کرد: همچنین شهرداری‌ها باید مانع استقرار چادرها در سطح شهر شوند و آموزش و پرورش نیز نباید تسهیلاتی را برای اقامت افراد در مدارس فراهم کند.

وی بیان کرد: همچنین قطار اندیمشک به درود تعطیل و دیگر مسیرها قبل از حرکت ضدعفونی می‌شوند.

استاندار خوزستان با اشاره به فوت برخی از افراد به دلیل مصرف الکل عنوان کرد: عوامل توزیع‌کننده الکل در استان خوزستان دستگیر شدند.