کرونا صحنه همدلی خیریان جهادگران طلاب و بسیجیان استان تهران شد

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: این روزها حضور مسافری شوم به نام «کرونا» که از چین به کشورمان سفر کرده است، سبب شده تا در واپسین روزهای سال، بوی آنچه که به مشام نمی‌رسد، نوروز و «بوی عیدی» های نوروزی باشد.

این ویروس که اولین قربانیان خود را ۳۰ بهمن سال جاری در قم گرفت، حال و طبق آخرین اعلام وزارت بهداشت، تا ظهر سه شنبه هشت هزار و ۴۲ نفر در کشورمان را گرفتار کرده و جان ۲۹۱ نفر را گرفته و البته دو هزار و ۷۳۱ نفر از شر آن خلاص شده و بهبود یافته‌اند و طی ۲۰ روز گذشته تمام مناطق کشور را به خود آلوده کرده است.

کرونا صحنه‌های دردناک فوت هم وطنانمان را به همراه داشت، صحنه‌های زشت احتکار مایحتاج بهداشتی و ملزوماتی مانند ماسک، مایع و محلول‌های ضدعفونی و… را نشانمان داد، اما در عوض صحنه‌های زیبای بهبود عزیزانی که به کرونا مبتلا شده بودند، زیبا بود و از آن زیباتر برخی هم دلی‌هایی که به واسطه مقابله با کرونا در جای جای کشورمان ایجاد شد و همه دست در دست هم آمدند، تا #کرونا_را_شکست_دهیم.

وقتی کشاورزان صفادشتی برای ضدعفونی به میدان آمدند

در یکی از زیباترین هم دلی‌ها کشاورزان صفادشت، از توابع شهرستان ملارد، از ادوات کشاورزی خود برای ضدعفونی سراسر ملارد بهره بردند.

یکی از این کشاورزان به خبرنگار مهر گفت: در این طرح تمام تراکتورداران به میدان آمده و معابر اصلی، فرعی و میادین شهر ضدعفونی شد و همچنین سم پاش های دستی نیز بیکار نماندند و با پاشیدن محلول‌های ضدعفونی اقدام به مقابله با ویروس کرونا کردند.

وی گفت: روستاها، کوچه‌ها و شهرها در این طرح ضدعفونی شد و آمدیم، که بگوییم در کنار هم هستیم و همه یک دست واحد در برابر ویروس کرونا خواهیم بود.

محمد ذوقی اضافه کرد: حتی اگر منازل هم درخواست داشتند، داخل خانه‌ها را نیز ضد عفونی کردیم و مسکن مهر صفادشت نیز علی رغم جمعیت و تراکم بالا از ضدعفونی برخوردار شد.

مهدی صالحی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ملارد نیز از شرکت ۲۰ دستگاه تراکتور با تجهیزات کامل در طرح ضدعفونی معابر صفادشت خبر داد و در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نیروهای داوطلب و بسیج مردمی صفادشت نیز در این طرح جهادگران نظام صنفی جهاد کشاورزی ملارد را همراهی کردند.

سرپرست فرمانداری ملارد نیز از حضور خودروهای آتش نشانی و شهرداری صفادشت در این اقدام جهادی خبر داد و گفت: این اقدامات جهادی تا پاکسازی کامل کرونا ادامه خواهد داشت.

تولید روزانه دو هزار ماسک رایگان توسط خیران ورامینی

در ورامین نیز خانم میان سالی که به طور خودجوش اقدام به ضدعفونی دستگاه‌های «ای. تی. ام» می‌کرد، توجه خبرنگاران را جلب کرده بود، وی هدف از این اقدام را ایفای نقشی در حد توان برای نجات جان همشهریان و کمک به سلامت آنها عنوان کرد و به خبرنگار مهر گفت: انسان موجودی اجتماعی است و اگر ما سلامت و بهداشت می‌خواهیم، باید بدانیم، که این امر به صورت انفرادی میسر نمی‌شود و باید جامعه سالم و پاکیزه باشد، تا ما پاکیزه بمانیم.

مردم ولایی و همیشه در صحنه ورامین، با کمک مالی خیرین این شهرستان همچنین اقدام به تولید روزانه دو هزار ماسک و قرار دادن رایگان آن در اختیار مردم پرداختند، علی تاجیک، خیر ورامینی که نقش مؤثری در این اقدام خداپسندانه دارد، در گفتگو با خبرنگار مهر از مردم خواست، اگر موفق به تهیه ماسک از داروخانه‌ها نشدند، به محل توزیع ماسک‌های رایگان در مقابل گلزار شهدای سید فتح اله مراجعه کنند.

ضدعفونی معابر فیروزکوه / ‏ساخت‬ ماسک و توزیع رایگان در پیشوا

در فیروزکوه نیز معابر شهری و تجهیزات عمومی از قبیل پمپ بنزین‌ها سطح این شهر توسط همت نیروهای بسیج و گروه‌های جهادی ضدعفونی شد.

یکی از روحانیون جهادی فیروزکوه در تشریح این طرح به خبرنگار مهر گفت: این طرح یک هفته است، که آغاز شده و تا ریشه کن شدن این ویروس ادامه خواهد یافت.

وی اضافه کرد: مساجد، معابر، عابر بانک‌ها و هر مکانی که حس کنیم، این ویروس هست، در حال ضدعفونی شدن است، همه باید برای مقابله با این ویروس به میدان بیاییم تا به امید خدا شر این ویروس از کشور کنده شود.

در پیشوا نیز شاهد حضور جهادی بانوان برای ساخت ماسک هستیم، به طوری که همکاری بانوان پیشوایی با قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه حضرت سیدالشهدا (ع) استان تهران در طبقه فوقانی یکی از مساجد شهرستان پیشوا منجر به تولید روزانه پنج هزار ماسک شده است.

مدیر این کارگاه تولیدی به خبرنگار مهر گفت: مواد اولیه برای تولید ماسک‌ها توسط سپاه سیدالشهدا (ع) استان تهران و نیز خیرین پیشوایی تأمین می‌شود، که سبب شده تا بسیاری از کارگاه‌های خیاطی سطح شهر تبدیل به کارگاه تولید ماسک شود و اکنون اگر مواد اولیه بیشتری تأمین شود، ظرفیت تولید روزانه تا بیش از ۱۰ هزار ماسک را نیز داریم.

در جنوب تهران و محله دولت آباد ری نیز بسته‌های رایگان شامل محلول ضدعفونی، الکل، ماسک و تربت حضرت سیدالشهدا (ع) بین مردم توزیع می‌شود، تا خیرین و مؤمنین این شهرستان برای شکست کرونا مانند همیشه به کمک مردم بیایند.

توزیع محصولات بهداشتی رایگان در اسلامشهر و قدس

در شهرقدس در غرب تهران نیز گروههای جهادی در قالب حدود ۴۰ گروه پنج نفره اقدام به توزیع بیش از یک هزار بسته محصولات بهداشتی و سلامت در بین شهروندان کردند.

سرگرد حبیبی، فرمانده سپاه ناحیه قدس در توضیح این اقدامات به خبرنگار مهر گفت: ضد عفونی و گند زدایی معابر و محیط‌های پر تردد، از دیگر برنامه‌های این گروه‌های جهادی است.

در اسلامشهر نیز گروه‌های جهادی متشکل از طلاب، بسیجیان، مردم و خیرین این شهرستان با حضور در مقابل منازل مردم در مناطق محروم اسلامشهر ظرف‌های حاوی مواد ضدعفونی کننده و محلول‌های گندزدایی به خانواده‌ها دادند.

اکنون ویروس کرونا، کوچه پس کوچه‌های شهرهای ما را تبدیل به صحنه‌ای جهاد و از خودگذشتگی کرده است، جایی که می‌توانیم، با اقداماتی هرچند کوچک در برابر ابتلاء به این ویروس به هموطنانمان کمک کنیم.

این بیماری‌ها و مخاطرات می‌آید و می‌رود، اما آنچه که می‌ماند، هم دلی، ایثار و فداکاری است.