«نخبگان فعال فرهنگی» بورسیه دانشگاه آزاد می شوند

حجت الاسلام ابراهیم کلانتری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آیین نامه بورس نخبگان فرهنگی دانشگاه آزاد اظهار داشت: شورای فرهنگی دانشگاه، کارگروهی را برای تدوین آیین نامه مشخص کرده که البته آیین نامه مذکور هنوز نهایی نشده است.

وی در تعریف کلی این آیین نامه گفت: طبق این آیین نامه، دانشجویان فعال فرهنگی که به لحاظ علمی نیز جزو نخبگان بوده و آزمون دکتری را با موفقیت پشت سر گذاشته باشند، بورسیه دانشگاه آزاد می شوند.

معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه آزاد ادامه داد: بر همین اساس دانشجویان یا با تخفیف ویژه و یا بصورت رایگان مشغول تحصیل می شوند و نهایتا نیز بنا به ظرفیت و توانمندی شان، در خود دانشگاه مشغول به کار خواهند شد.

وی همچنین از به کارگیری این افراد و استخدام آنها در دانشگاه آزاد خبر داد و گفت: دانشگاه در صورت نیاز از این افراد در پست و جایگاه های مختلف استفاده خواهد کرد؛ به طور مثال این افراد به عنوان هیات علمی در واحدهای مختلف دانشگاه آزاد اسلامی مشغول به کار خواهند شد.‌

کلانتری اجرای این طرح را زمینه ساز رشد و بالندگی دانشجویان نخبه در دانشگاه آزاد اسلامی در سراسر کشور عنوان کرد و افزود: برخی افراد با استعدادهای فراوان اما به دلیل عدم بضاعت مالی از ادامه تحصیل باز می مانند که اجرای این طرح تا حدودی به آن ها کمک خواهد کرد و از طرف دیگر دانشگاه از توان علمی آن ها نیز بهره خواهد برد.