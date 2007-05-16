واشنگتن از لبنان به عنوان عامل چانه زنی با ایران و سوریه استفاده نمی کند

به گزارش خبرگزاری مهر، "دیوید ولش" در یک مصاحبه با آسوشیتدپرس اعلام کرد: ایالات متحده در تلاش است تا ترس هایی را که از گفتگوهای اخیر واشنگتن با سوریه و ایران وجود دارد کاهش دهد.

وی گفت: این تصمیم، اراده آمریکا را در لبنان تضعیف نخواهد کرد و از این کشور به عنوان برگی برای چانه زنی استفاده نمی کنیم.

معاون وزیر خارجه آمریکا در امور خاورنزدیک همچنین گفت که وی انتظار دارد شورای امنیت سازمان ملل متحد دادگاهی بین المللی درباره قتل رفیق حریری نخست وزیر پیشین لبنان تاسیس کند که در سال 2005 ترور شد.

وی که در سفارت آمرسکا در بیروت صحبت می کرد، گفت": آینده لبنان چیزی نیست که درقبال منافع دیگر احتمالی ایالات متحده در منطقه، قابل گفتگو باشد و چنین اتفاقی رخ نخواهد داد.

معاون رایس گفت که جرج بوش رئیس جمهوری تصمیم گرفته تا از لبنان حمایت کند و چنین حمایتی از سوی ما هم خواهد بود.

وی گفتگوها با ایران و سوریه را بی اهمیت خواند و اضافه کرد که این گفتگوها بسیار محدود خواهد بود.