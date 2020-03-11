  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۲۱ اسفند ۱۳۹۸، ۸:۳۷

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی:

تمدید ثبت نام مرحله دوم طرح مسکن خراسان جنوبی/پیامکی ثبت نام کنید

تمدید ثبت نام مرحله دوم طرح مسکن خراسان جنوبی/پیامکی ثبت نام کنید

بیرجند- مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی گفت: مهلت ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن در استان تا ساعت ۲۴ روز چهارشنبه ۲۱ اسفند ماه تمدید شد.

وحید داعی در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن در استان تا ساعت ۲۴ روز چهارشنبه ۲۱ اسفند ماه تمدید شد.

وی با اشاره به شیوع بیماری کرونا بیان کرد: در راستای جلوگیری از شیوع این ویروس، ضرورتی به حضور در کافی‌نت ها برای ثبت نام وجود ندارد.

داعی ادامه داد: متقاضیان می‌توانند برای ثبت نام در طرح اقدام ملی مسکن، از یکی از روش‌های سامانه طرح اقدام ملی مسکن به نشانی Tem.mrud.ir و سامانه پیامکی ۳۰۰۰۷۳۶۴۰ اقدام کنند.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی بیان کرد: در راستای رعایت اصول بهداشتی و جلوگیری از گسترش بیماری کرونا، آن دسته از متقاضیان که به هر دلیل امکان استفاده از رایانه شخصی در منزل را ندارند، می‌توانند از طریق تلفن همراه شخصی خود در طرح ملی مسکن ثبت نام کنند.

وی ادامه داد: شرکت کنندگان می‌توانند با استفاده از تلفن همراه شخصی و با ارسال پیامک کد ملی سرپرست خانوار به سر شماره پیامکی ۳۰۰۰۷۳۶۴۰ نسبت به ثبت نام اولیه در طرح، اقدام کنند.

وی بیان کرد: ثبت نام نهایی از این متقاضیان پس از رفع ویروس کرونا و با اطلاع رسانی قبلی، از طریق سامانه ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن به آدرس tem.mrud.ir انجام خواهد شد.

کد مطلب 4875267

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها