تمدید ثبت نام مرحله دوم طرح مسکن خراسان جنوبی/پیامکی ثبت نام کنید

وحید داعی در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن در استان تا ساعت ۲۴ روز چهارشنبه ۲۱ اسفند ماه تمدید شد.

وی با اشاره به شیوع بیماری کرونا بیان کرد: در راستای جلوگیری از شیوع این ویروس، ضرورتی به حضور در کافی‌نت ها برای ثبت نام وجود ندارد.

داعی ادامه داد: متقاضیان می‌توانند برای ثبت نام در طرح اقدام ملی مسکن، از یکی از روش‌های سامانه طرح اقدام ملی مسکن به نشانی Tem.mrud.ir و سامانه پیامکی ۳۰۰۰۷۳۶۴۰ اقدام کنند.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی بیان کرد: در راستای رعایت اصول بهداشتی و جلوگیری از گسترش بیماری کرونا، آن دسته از متقاضیان که به هر دلیل امکان استفاده از رایانه شخصی در منزل را ندارند، می‌توانند از طریق تلفن همراه شخصی خود در طرح ملی مسکن ثبت نام کنند.

وی ادامه داد: شرکت کنندگان می‌توانند با استفاده از تلفن همراه شخصی و با ارسال پیامک کد ملی سرپرست خانوار به سر شماره پیامکی ۳۰۰۰۷۳۶۴۰ نسبت به ثبت نام اولیه در طرح، اقدام کنند.

وی بیان کرد: ثبت نام نهایی از این متقاضیان پس از رفع ویروس کرونا و با اطلاع رسانی قبلی، از طریق سامانه ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن به آدرس tem.mrud.ir انجام خواهد شد.