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۲۱ اسفند ۱۳۹۸، ۸:۳۳

در گفتگو با مهر عنوان شد

کاهش ۶۰ درصدی استفاده از حمل و نقل عمومی در ایلام

کاهش ۶۰ درصدی استفاده از حمل و نقل عمومی در ایلام

ایلام-مدیر کل راهداری و حمل ونقل جاده ای ایلام از کاهش ۶۰ درصدی استفاده از حمل و نقل عمومی در ایلام طی یک ماه اخیر خبر داد.

نورالله دلخواه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: میزان مسافر جابجا شده در استان ایلام نسبت به مدت مشابه اسفندماه سال گذشته ۶۰ درصد کاهش یافته است.

وی با بیان این مطلب افزود: انتشار ویروس کرونا تعداد مسافران ناوگان عمومی در استان ایلام اعم از اتوبوسی، مینی بوسی و سواری را ۶۰ درصد کاهش داده است.

وی افزود: همچنین در این مدت تعداد سفرها نیز در استان ایلام ۴۰ درصد کاهش پیدا کرده است.

دلخواه عنوان کرد: از اول اسفند ۹۸ تاکنون ۳۸ هزار و ۸۴۴ مسافر در قالب بیش از ۷ هزار سفر با ناوگان عمومی در داخل استان جابجا شده است.

وی افزود: ناوگان حمل و نقل عمومی ایلام دارای ۱۲۱ دستگاه اتوبوس، ۱۴۳ دستگاه مینی بوس و ۷۷۲ دستگاه سواری است.

کد مطلب 4875273

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