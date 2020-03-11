کاهش ۶۰ درصدی استفاده از حمل و نقل عمومی در ایلام

نورالله دلخواه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: میزان مسافر جابجا شده در استان ایلام نسبت به مدت مشابه اسفندماه سال گذشته ۶۰ درصد کاهش یافته است.



وی با بیان این مطلب افزود: انتشار ویروس کرونا تعداد مسافران ناوگان عمومی در استان ایلام اعم از اتوبوسی، مینی بوسی و سواری را ۶۰ درصد کاهش داده است.

وی افزود: همچنین در این مدت تعداد سفرها نیز در استان ایلام ۴۰ درصد کاهش پیدا کرده است.

دلخواه عنوان کرد: از اول اسفند ۹۸ تاکنون ۳۸ هزار و ۸۴۴ مسافر در قالب بیش از ۷ هزار سفر با ناوگان عمومی در داخل استان جابجا شده است.

وی افزود: ناوگان حمل و نقل عمومی ایلام دارای ۱۲۱ دستگاه اتوبوس، ۱۴۳ دستگاه مینی بوس و ۷۷۲ دستگاه سواری است.