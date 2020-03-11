به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوری پیشکسوت و عضو پیشین کمیته فنی باشگاه استقلال در خصوص بدهی به بازیکنان خارجی اظهار داشت: بدهی‌هایی که الان گریبان این باشگاه را گرفته و به طور کلی بسیاری از مشکلاتی که استقلال با آن مواجه است، ریشه در سو مدیریت دارد و این سو مدیریت هم به وزارت ورزش باز می‌گردد.

نوری که در برنامه زنده تلویزیونی سلام صبح بخیر صحبت می‌کرد در این خصوص توضیح داد: وقتی وزارت ورزش مدیرانی بدون رزومه ورزشی، بدون سابقه استقلالی و بدون تجربه برای مدیریت در این باشگاه بزرگ می‌گذارد، نتیجه‌اش همین می‌شود. استقلال در همه این سالهای گذشته بابت نداشتن مدیران باتجربه ضربه خورده است.

وی اضافه کرد: نگاه وزارت ورزش به پرسپولیس نسبت به استقلال بهتر و حمایتی تر است. وزارت در این سال‌ها خیلی وقت‌ها می‌توانست نگاهی بهتر و حمایتی تر به استقلال داشته باشد تا این تیم هم با مشکلاتی که الان مواجه است دست به گریبان نشود. در سالهای گذشته پول کمی به این باشگاه نیامده اما معلوم نیست این پول‌ها کجا هزینه شده که این حجم بدهی باقی مانده است.

پیشکسوت آبی پوشان تصریح کرد: مثلاً تیم ما در سالهای گذشته بابت فروش بازیکن درآمدهایی داشته و من شنیده ام که پول اسپانسر را هم تا یکی دو سال بعد پیش خور شده است. حالا سوال من این است پول فروش مجید حسینی، تیام، صیاد منش و پول‌هایی که از اسپانسر گرفته شده کجا هزینه شده که الان این همه هم پرونده شکایتی آمده و مشخص شد که تیم این میزان بدهکاری دارد.

نوری با انتقاد از فتحی و تیم مدیریتی وی بیان داشت: بزرگ‌ترین خیانت در زمان مدیریت فتحی به استقلال شد. سئوال‌ها و ابهامات زیادی به آن دوره باز می‌گردد که مهمترینش اخراج شفر بود. چرا در حالی که تیم با شفر فرصت قهرمانی داشت او را برکنار کردند و بعد از آن هم رفتار خوبی با او صورت نگرفت تا هم فرصت قهرمانی از دست برود و هم حالا شفر و دستیارانش هم طلبکار عمده باشگاه باشند.

عضو پیشین کمیته فنی استقلال خاطرنشان ساخت: آوردن بازیکنان بدون رزومه در سنوات گذشته هم معضل بزرگی است اما پاسخ نخواستن از مدیرانی که مسبب حضور این بازیکنان شدند هم معضل دیگری است. چرا مدیری که بویان آسیب دیده را به استقلال آورد الان نباید پاسخگو باشد؟ چرا آنهایی که مسبب حضور بازیکنان بی کیفیتی مثل الحاجی گرو، ایسما، نیومایر بودند باید خیلی راحت از این تیم جدا شوند و حتی پست بهتری بگیرند. این ها ابهاماتی است که باید وزارت ورزش پاسخ بدهد. متأسفانه هیچ نظارتی بر کار مدیران گذشته صورت نگرفته تا شائبه‌هایی در این خصوص ایجاد شود.

مدافع پیشین آبی پوشان در ادامه افزود: من به چشم خودم ندیدم اما شنیده‌ام و شواهد هم نشان می‌دهد برای استقلالی شدن این بازیکنان کم کیفیت خارجی دست‌های پشت پرده در کار بوده و این بازیکنان را دلالان به تیم تحمیل کرده‌اند. بازیکنانی که در حد لیگ دو ایران هم نبودند از خارج با هزینه‌های گزاف آمدند و باز هم تاکید می‌کنم استخدام این بازیکنان خیانت است و وزارت ورزش باید از مدیران قبلی پاسخ بخواهد.

نوری در خصوص حضور فتح الله زاده در باشگاه بیان داشت: وقتی شنیدم ایشان قبول مسئولیت کردند تعجب کردم. فتح الله زاده مردانگی کرد که مسئولیت باشگاه را در این برهه حساس پذیرفت. اما متأسفانه شنیده‌ام خیلی‌ها که ادعای استقلالی بودن دارند و ادعای رفاقت با فتح الله زاده می‌کردند امروز پشت او را خالی کرده و حتی پیشنهاد همکاری با او در استقلال را رد کرده‌اند و این خیلی ناراحت کننده است.

وی تاکید کرد: حالا که فتح الله زاده آمده انتظار دارم وزارت ورزش نیز حمایت بهتری از استقلال نماید و اجازه ندهد معضلات و مشکلات قبلی یکی دو سال دیگر هم این تیم را زمین گیر کند. فتح الله زاده به تنهایی نمی‌تواند مشکلات استقلال را حل کند. هواداران ما که بهترین و نجیب‌ترین هواداران هستند باید در این روزها پشت مدیرعامل باشند و پیشکسوتان هم از باشگاه حمایت کنند. نقش وزارت ورزش هم بسیار مهم است.

پیشکسوت استقلال در خاتمه نیز با گلایه از رفتار امیرحسین فتحی مدیرعامل پیشین استقلال گفت: ایشان روزی که برای اولین بار مدیر شدند نزد پیشکسوتان آمدند و برای نشستن پشت میز مدیریت رخصت گرفتند. اما گذشت زمان رفتار و منش او را نسبت به پیشکسوتان تا حدی تغییر داد که قبل از برکناری‌اش بزرگی مثل علی جباری برای آن که ۲۰ دقیقه وقت ملاقات از او بگیرد دو هفته درخواست داشت و در آخر هم فتحی نپذیرفت ۲۰ دقیقه جباری و چند پیش کسوت دیگر را ببیند.