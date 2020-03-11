به گزارش خبرنگار مهر، جواد تاجکی شامگاه سه شنبه در نشست خبری که به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد، با اشاره به اینکه امروز یکی از اولویتها در استان، بحث توزیع مواد ضدعفونی کننده است، افزود: بر همین اساس و طبق برنامهریزیهای صورت گرفته، نزدیک به ۴۰ تن مواد ضدعفونی کننده با پایه الکل طی دو روز گذشته تولید شده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر علاقهمندی مردم برای خرید اقلام بهداشتی در کشور و به تبع آن در استان زنجان بسیار بالا است، تصریح کرد: در حال حاضر دو شرکت با قوت اقدام به تولید ماسک و مواد ضدعفونی کننده در استان میکنند که با وجود استقبال بالای مردم برای خرید اقلام بهداشتی، این گونه احساس میشود که این اقلام کم است.
این مسئول با اشاره به اینکه امروز یکی از دغدغههای اصلی ما تهیه اقلام بهداشتی است، ادامه داد: به هماستانیها توصیه میکنیم برای اینکه در این زمینه با مشکل مواجه نشوند، خود اقدام به دوختن ماسک از پارچه دو لایه کنند که هم بهداشتی بوده و هم میتوان به راحتی با اتو آن را ضدعفونی کرد.
معاون غذا و داروی دانشگاه علومپزشکی استان زنجان با تاکید بر اینکه امروز با توجه به شرایط حساسی که در پیش داریم، فعالیت داروخانهها بیش از گذشته رصد میشود، اظهار کرد: با توجه به میزان تولید ماسک و مواد ضدعفونی کننده در استان، پیشبینی میکنیم عطش خرید اقلام بهداشتی فروکش کند.
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