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۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۹:۰۰

نشست نقد و بررسی کتاب "تجدد آمرانه" برگزار می‌شود

نشست نقد و بررسی کتاب "تجدد آمرانه" تألیف تورج اتابکی و با ترجمه مهدی حقیقت خواه یکشنبه 30 اردیبهشت ماه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست نقد و بررسی کتاب "تجدد آمرانه :جامعه و دولت در عصر رضا شاه"  تالیف تورج اتابکی و با ترجمه مهدی حقیقت خواه یکشنبه 30 اردیبهشت ماه در محل انتشارات ققنوس برگزار می‌شود.

کتاب "تجدد آمرانه" شامل مقالاتی درباره جامعه و دولت در دوره رضا شاه، خلافت، روحانیت و جمهوریت در ترکیه و ایران، ایران نو و زوال سیاست‌های حزبی در دوره رضا شاه و چند مقاله دیگر است.

این کتاب برای اولین بار مسئله برخورد سنت و مدرنیتته را از زاویه‌ای جدید می‌کاود و به ریشه‌های تجدد آمرانه یا مدرنیت از بالا می‌پردازد. 

کد مطلب 487531

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