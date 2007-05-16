به گزارش خبرگزاری مهر، نشست نقد و بررسی کتاب "تجدد آمرانه :جامعه و دولت در عصر رضا شاه" تالیف تورج اتابکی و با ترجمه مهدی حقیقت خواه یکشنبه 30 اردیبهشت ماه در محل انتشارات ققنوس برگزار میشود.
کتاب "تجدد آمرانه" شامل مقالاتی درباره جامعه و دولت در دوره رضا شاه، خلافت، روحانیت و جمهوریت در ترکیه و ایران، ایران نو و زوال سیاستهای حزبی در دوره رضا شاه و چند مقاله دیگر است.
این کتاب برای اولین بار مسئله برخورد سنت و مدرنیتته را از زاویهای جدید میکاود و به ریشههای تجدد آمرانه یا مدرنیت از بالا میپردازد.
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