حسابرسی و نظارت بر ۱۹۶ تعاونی در استان همدان

رضا عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نظارت و حسابرسی شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی‌ها در طول سال اظهار کرد: این اقدام در بین تعاونی‌های روستایی، کشاورزی، زنان، تولید و سهامی زراعی و صنوف انجام می‌شود.

وی هدف از این کار را بررسی نحوه فعالیت آنها و قانونمند کردن اقدامات دانست و ادامه داد: به طور حتم نظارت بر عملکرد، زمینه تداوم فعالیت‌ها بر مبنای قانون و ممانعت از بروز تخلفات را در پی خواهد داشت.

مدیر تعاون روستایی استان همدان از فعالیت ۱۱۷ هزار بهره‌بردار در سطح استان خبر داد و تصریح کرد: برخی از این بهره‌برداران در چند تعاونی عضویت دارند و فعالیت می‌کنند.

عباسی اظهار کرد: در راستای نظارت بر تعاونی‌ها طی سال جاری نظارت و حسابرسی بر فعالیت ۱۹۶ تعاونی در سطح استان همدان انجام شده است.