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۲۱ اسفند ۱۳۹۸، ۹:۲۸

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی یزد:

آمار مراجعان به بیمارستانهای یزد ۱۵ درصد افزایش یافت

آمار مراجعان به بیمارستانهای یزد ۱۵ درصد افزایش یافت

یزد- معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی یزد از افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی مراجعان بیمارستانهای استان خبر داد.

محمود نوری شادکام در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی مراجعان به بیمارستان‌های استان یزد، اظهار داشت: بیش از ۳۰۰ بیمار مشکوک به کرونا اکنون در بیمارستان‌های استان بستری شده اند.

وی بیان کرد: تخت‌های در نظر گرفته شده تکمیل شده و ۱۰۰ تخت جدید در سطح استان به بیماران مشکوک به کرونا اختصاص یافت.

نوری شادکام با تاکید بر ضرورت همکاری مردم برای مقابله با کرونا عنوان کرد: همکاری مردم نباشد نمی‌توانیم پاسخگو باشیم.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی یزد تصریح کرد: شکستن چرخه انتقال با ماندن در خانه به عنوان امن ترین محل امکانپذیر می‌شود.

نوری شادکام تاکید کرد: با توجه به ویژگی سریع الانتقال بودن ویروس کرونا، شهروندان نه میهمانی بروند و نه میهمان بپذیرند.

وی در مورد ترخیص بیماران بهبود یافته نیز اظهار داشت: بیماران بستری شده به محض شرایط پایدار مرخص می‌شوند اما این افراد تا ۱۴ روز عامل انتقال هستند و باید شرایط قرنطینه خانگی را رعایت کنند.

کد مطلب 4875327

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