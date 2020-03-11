لزوم اطلاع رسانی دقیق/کنترل کروناباهمکاری مردم ومسئولین میسرمیشود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محسن محمودی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران ضمن عرض تسلیت به خانواده‌های محترمی که در اثر ویروس منحوس کرونا داغدار عزیزانشان شده اند گفت: امروز ملت ایران امتحان سختی را پشت سر می‌گذارد و قطعاً می‌توانند با همدلی و تعاون از این امتحان نیز سربلند بیرون بیاید.

محمودی ضمن تقدیر از گروه‌های جهادی که جهت ضدعفونی کردن معابر و اماکن به مبارزه با این ویروس پرداختند افزود: از همه علاقمندان به خدمت در این جهاد مقدس دعوت می‌شود به یاری دستگاه‌ها و مسئولان امر بشتابند.

وی بیان داشت: باید مردم توصیه‌های بهداشتی را جدی بگیرند سعی کنند از خانه‌ها به غیر از امور ضروری خارج نشوند، در اماکن رعایت بهداشت را جدی بگیرند و به هیچ وجه به شهرهای دیگر مسافرت نکنند و در عین حال به امور معنوی؛ توسل و توکل به خدا توجه داشته باشند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران عنوان داشت: امروز روز ایثار است، باید مردم به هم کمک کنند، در اجاره‌ها، هزینه‌ها و سایر امور و مسئولان امر نیز باید اطلاع رسانی دقیق و سریع داشته باشند تا مردم گرفتار شایعات نباشند لذا این موضوع باید مورد توجه باشد که کنترل کرونا با همکاری مسئولین و مردم میسر می‌شود.

امام جمعه موقت ورامین افزود: اگر چه در عملکردها انتقادات جدی وجود دارد ولی امروز باید همه دست به دست یکدیگر جهت دفع این بلا تلاش کنند امید است خداوند به برکت دعای خوبان و نیکان خاصه عنایات حضرت ولی عصر (عج) ملت و کشور را از بلیات حفظ فرماید.