خبرگزاری مهر - گروه استان ها: با وجودی که بازار فروش ماسک در صفحات اینستاگرامی گرم است اما همچنان در داروخانهها ماسک و مواد ضدعفونی و الکل به ندرت یافت میشود و در برخی داروخانهها فقط «پد الکلی» عرضه میشود.
این در حالیست که به گفته معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ۲ کارگاه اصلی تولید ماسکهای تنفسی در شهرستان شیراز، در ۳ نوبت کاری شبانه روزی، مشغول به فعالیت هستند که ظرفیت تولید آنها افزایش یافت.
دکتر مهرداد شریفی ادامه داد: یکی از این کارگاههای تولیدی، پیش از این، دستکش یک بار مصرف نایلونی تهیه میکرد که پس از ورود ویروس کرونای جدید به کشور، خط تولید ماسکهای تنفسی در آن با پیگیری و همکاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دوباره فعال شد.
این عضو هیأت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی شیراز، افزود: خط فعال شده در زمینه تولید ماسک تنفسی با حضور و تلاش جهادی و داوطلبانه دانشجویان، طبق فراخوان صورت پذیرفته از سوی جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز و همچنین جهادگران و بسیجیان پایگاههای مقاومت، فعالیت میکند و در رفع نیاز مراکز حوزه بهداشت و درمان استان، نقش مؤثری دارد.
شریفی همچنین بیان کرد: از روز پنجشنبه گذشته، در این کارگاهها، دستگاههای خودکار نیز افزوده شد که سرعت و ظرفیت تولید را افزایش داد.
معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه گفت: کارگاه تولیدی فعال دیگر نیز توانسته است با افزایش توان، ظرفیت تولید ماسک خود را به چند برابر، نسبت به گذشته افزایش دهد که نقش اساسی در تأمین نیاز استان به این کالای مصرفی پزشکی داشته است.
با این وجود یک داروخانه دار در شهرستان استهبان به خبرنگار مهر گفت: به داروخانه اعلام شده که الکل و دستکش و ماسک را به شبکه بهداشت شهرستان بدهیم.
وی با این حال، عنوان کرد: یک مقدار مایع ضدعفونی تولید دانشگاه علوم پزشکی در اندازه شیشه آب معدنی کوچک به قیمت ۲۵ هزار تومان دادند که باید ۲۸ هزار تومان بفروشیم و قرار است ۲۰ لیتر مایع ضدعفونی بدهند که در روزهای آینده به دستمان میرسد.
از سویی مسئول فنی یک داروخانه در شیراز پیرامون میزان عرضه و تقاضای اقلامی مانند ماسک، مایع ضدعفونی دست و الکل به خبرنگار مهر، گفت: خیلی زیاد مراجعه میکنند و شاید ۵۰۰ نفر در روز متقاضی این اقلام هستند اما فقط پد الکلی داریم و ناچاریم آنها را به داروخانههای شبانه روزی و درمانگاهها راهنمایی کنیم.
این در حالیست که برخی سودجویان با استفاده از فضای ملتهب ناشی از نگرانی و نبود نظارت کافی بر صفحات مجازی قیمتهای غیرقابل کنترلی روی این اقلام گذاشته و به فروش میرسانند.
قیمت ماسک در این صفحات از ۳۸ هزار تومان تا ۴۵ هزار تومان در نوسان است و نمونههایی عرضه میشود از جمله ماسک نانو، ماسک ضد میکروب و… که ممکن است پایه علمی نداشته باشند و نظارتی بر تولید آن وجود نداشته باشد.
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