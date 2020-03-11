زمان و مکان آغاز تمرین استقلال مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، پس از مشخص شدن تعطیلی لیگ برتر به دلیل شیوع ویروس کرونا، تمرینات تیم استقلال نیز برای مدت ۱۰ روز تعطیل شد. با اعلام کادر فنی این تیم، زمان و مکان آغاز دور جدید تمرینات مشخص شد.

بر اساس این گزارش، آبی پوشان دور جدید تمرینات خود را از روز ۲۶ اسفند در مجموعه ورزشی انقلاب آغاز می‌کنند. در برنامه تمرینی آبی پوشان تنها یک روز تعطیلی در روز اول فروردین پیش بینی شده و به جز این یک روز، استقلالی ها هر روز تمرین خود را دنبال می کنند.

در صورتی که تعطیلی لیگ برتر تمدید شود، این برنامه دستخوش تغییر شده و تمرینات استقلال با تاخیر آغاز می شود.