يازده دي در دفاع مقدس

11دي



1359

توپخانه ايران انبار مهمات و سوخت سليمانيه عراق را به آتش كشيد .



درگيري بين نيروهاي خودي و عراقي در اطراف رود كارون و خونين شهر و همچنين جاده دارخوين – مارد ؛ ادامه دارد .

با همكاري سپاه و هوانيروز ارتش ، 2 روستاي سقز و بوكان از گروههاي مسلح پاكسازي شد .





1361

عراق خواستار برقراري روابط رسمي با مصر شد.

حمله سپاه و ارتش در جبهه گيلانغرب به دشمن.

اجراي آتش توپخانه بر مواضع دشمن در جبهه مريوان و پاوه.

اجراي آتش بر مواضع دشمن در آن سوي اروندرود.





1362

3 روستاي آزادشده عراق تحت پوشش هلال احمر سنندج قرار گرفت .

3 گردان از اعضاي كميته ها راهي جبهه هاي جنگ شدند .

گشتي هاي ايران جنگ افزارهاي باقي مانده دشمن را در جبهه سومار و مريوان كشف كردند .

آتش سنگين ايران فعاليت مهندسي دشمن را در جبهه هاي شمالغرب متوقف كرد .

6 تن از عراقيان ساكن بغداد و موصل خود را به سپاه منطقه غرب معرفي و تقاضاي پناهندگي كردند .

گزارش خبرنگار روزنامه ديوانيا چاپ سريلانكا : نظرات مردم و دولت ايران در مورد انقلاب و جنگ قويا به هم پيوسته است .





1363



رئيس مجلس : با بستن تنگه هرمز دنيا را به بحراني مي كشيم كه بيرون آمدن از آن محال باشد .

عراق براي دومين بار مناطق مسكوني دشت آزادگان را بمباران كرد .

فعاليت واحدهاي پياده عراق در سراسر خطوط تماس جبهه هاي شمالغرب با آتش ايران مختل شد .

گشتي هاي دشمن با آتش رزمندگان اسلام از حوالي پيچ انگيزه و جفير متواري شدند .

8 تن ديگر از مردم عراق به جرم خودداري از شركت در جنگ در كاظمين اعدام شدند .

مركز خريد و فروش تسليحاتي فرانسه در بن با بمب منفجر شد .





1364

ارتش عراق به سپاههاي سوم ، چهارم ، ششم و هفتم خود فرمان آماده باش صددرصد داد .





خلبانان ايران يك مقر ارتش عراق واقع در شرق رانيه عراق را بمباران كردند .

در جبهه مهران يك يگان گشتي كه قصد نزديك شدن به مقر رزمندگان اسلام را داشت ، با آتش به موقع و تلفات بسيار عقب نشيني كرد .

رژيم بعث عراق 3 روستاي استان اربيل را بمباران كرد .

مزدوران بعثي 3 دانش آموز را كه متهم به قتل يك بعثي بودند در حضور معلمان مدرسه در شهر سليمانيه ، تيرباران كردند .

هواپيماهاي متجاوز عراقي در مناطق مرزي ديوار صوتي را شكستند .

فرستاده ويژه پاپ با صدام ديدار كرد .





1365



مير حسين موسوي : مذاكرات لاهه ربطي به مسأله گروگانهاي آمريكايي در لبنان يا سفر مك فارلين ندارد .

پايگاههاي نظامي سيروان و مرگه سور در حمله حزب الله كرد عراق خسارات سنگيني ديدند .

كشتي ابن البيطار كه هفته گذشته هدف حمله عراق قرار گرفت ، غرق شد .

عراق مواضع رزمندگان اسلام در جبهه هاي غرب را بمباران شيميايي كرد .

دبير كل سازمان وحدت آفريقا تصريح كرد : عراق آغاز گر جنگ و ناقض قرارداد الجزاير است .

پيشمرگان كرد مسلمان دو خلبان مزدور عراقي را به جرم بمباران مناطق شمال عراق و مناطق مرزي ايران اعدام انقلابي كردند .