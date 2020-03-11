منظورم از نامه لاریجانی، مصوبات شورای عالی امنیت ملی بود

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران درباره خبری که به نقل از وی در خصوص ارسال نامه رئیس مجلس به رهبر انقلاب درباره وضعیت کشور و جلوگیری از تشدید شیوع کرونا منتشر شده بود، گفت: مقصود از این نامه، مصوبات شورای عالی امنیت ملی در موضوع مقابله با کرونا بود، اما بیان و انتقال مطلب به گونه‌ای دیگر صورت گرفت و به شکلی دیگر منعکس شد.

پزشکیان در تشریح جزئیات پیگیری‌های لاریجانی در خصوص مدیریت بیماری کرونا افزود: رئیس مجلس شورای اسلامی با سایر سران قوا، وزیر کشور، وزیر بهداشت و استانداران درباره لزوم هماهنگی‌های بیشتر برای جلوگیری از تشدید شیوع کرونا صحبت کرده و در این باره پیگیری‌های مداوم روزانه داشته اند.

وی با اشاره به نقش رئیس مجلس در ایجاد هماهنگی بین بخش‌های مختلف برای هماهنگ سازی فرایند مقابله با کرونا گفت: لاریجانی با تمام ظرفیت برای ارتقای سطح هماهنگی و هم افزایی در حاکمیت برای مهار این ویروس به میدان آمده و بر اجرای مصوبات شورای عالی امنیت ملی تاکید دارد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مردم باید از سفرهای غیرضرور پرهیز کنند، گفت: دولت به کمک نیروهای امنیتی باید مانع سفرهای غیرضرور شوند. همچنین از دولت درخواست کردیم تا از اختصاص بنزین مازاد برای نوروز جلوگیری کند هرچند مجلس در گذشته این موضوع را تصویب کرده است.