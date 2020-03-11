به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بندر آبادی در نشست کمیته پشتیبانی و تدارکات ستاد مقابله با کرونا در سمنان به میزبانی استانداری ضمن بیان اینکه تمامی دستگاه‌های اجرایی و مسئولانی برای کاهش شیوع مقابله در تلاش باشند، ابراز کرد: هم افزایی در راستای مقابله با کرونا یکی از نکات مهم است.

وی افزود: در روزهای گذشته تعدادی از واحدهای تولیدی و صنعتی برای تولید اقلام بهداشتی در استان راه‌اندازی شد که تولید در این واحدها برای رفع چالش کمبود اقلام بهداشتی بسیار ارزشمند بوده است.

دبیر کمیته پشتیبانی و تدارکات ستاد مقابله با کرونا در استان سمنان درباره تمهیدات اندیشیده شده در راستای کاهش نیاز به اقلام شوینده، گفت: پشتیبانی از سایر کمیته‌ها برای تأمین اقلام بهداشتی و رفع مشکلات زیرساختی در دستور کار است.

بندر آبادی همچنین تاکید کرد: تأمین نیازهای دانشگاه‌های علوم پزشکی سمنان و شاهرود در اقلام بهداشتی از جمله اقدام‌های کمیته پشتیبانی و تدارکات ستاد مقابله با کرونا در استان سمنان است.

به گزارش خبرنگار مهر، سه واحد تولیدی دیگر نیز هفته گذشته خط تولید اقلام شوینده و ضدعفونی کننده را راه اندازی کردند.