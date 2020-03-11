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۲۱ اسفند ۱۳۹۸، ۱۲:۱۶

رئیس سازمان جهادکشاورزی گلستان خبرداد

کمک ۲ میلیارد تومانی جهاد کشاورزی به ستاد مبارزه با کرونا گلستان

کمک ۲ میلیارد تومانی جهاد کشاورزی به ستاد مبارزه با کرونا گلستان

گرگان- رئیس سازمان جهادکشاورزی استان گلستان گفت: دو میلیارد تومان توسط پیمانکاران عمرانی سازمان جهاد کشاورزی گلستان به ستاد مبارزه با ویروس کرونا برای خرید تجهیزات پزشکی و غیره اهدا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مختار مهاجر ظهر چهارشنبه در خصوص کمک پیمانکاران سازمان جهاد کشاورزی گلستان به ستاد مبارزه با کرونا، اظهارکرد: دو میلیارد تومان توسط پیمانکاران عمرانی این سازمان به ستاد مبارزه با ویروس کرونا برای خرید تجهیزات پزشکی و غیره در استان اهدا شد.

وی افزود: رئیس و جمعی از اعضای انجمن پیمانکاران استان در سیل اواخر سال گذشته و امسال زحمات زیادی را متقبل شدند و امروز ایثار خود را تکمیل کرده و مانده طلب خود از این سازمان بابت کارهایی که انجام دادند و مبلغ آن دو میلیارد تومان است را به خرید تجهیزات پزشکی و غیره  اهدا کردند.

رئیس انجمن پیمانکاران عمرانی گلستان هم گفت: با هماهنگی صورت گرفته با رییس جهادکشاورزی استان و پیمانکارانی که در سیل کار انجام دادند و طلب دو میلیارد تومانی داشتند، با کمال افتخار این وجه را به امر خیرخواهانه برای مبارزه با ویروس کرونا در استان اختصاص دادیم.

جلالی افزود: این انجمن تصمیم گرفت که در روزهای آینده علاوه بر این مبلغ، یک میلیارد تومان دیگر هم به ستاد مبارزه با ویروس کرونا در استان اهدا کند.

کد مطلب 4875583

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