کمک ۲ میلیارد تومانی جهاد کشاورزی به ستاد مبارزه با کرونا گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، مختار مهاجر ظهر چهارشنبه در خصوص کمک پیمانکاران سازمان جهاد کشاورزی گلستان به ستاد مبارزه با کرونا، اظهارکرد: دو میلیارد تومان توسط پیمانکاران عمرانی این سازمان به ستاد مبارزه با ویروس کرونا برای خرید تجهیزات پزشکی و غیره در استان اهدا شد.

وی افزود: رئیس و جمعی از اعضای انجمن پیمانکاران استان در سیل اواخر سال گذشته و امسال زحمات زیادی را متقبل شدند و امروز ایثار خود را تکمیل کرده و مانده طلب خود از این سازمان بابت کارهایی که انجام دادند و مبلغ آن دو میلیارد تومان است را به خرید تجهیزات پزشکی و غیره اهدا کردند.

رئیس انجمن پیمانکاران عمرانی گلستان هم گفت: با هماهنگی صورت گرفته با رییس جهادکشاورزی استان و پیمانکارانی که در سیل کار انجام دادند و طلب دو میلیارد تومانی داشتند، با کمال افتخار این وجه را به امر خیرخواهانه برای مبارزه با ویروس کرونا در استان اختصاص دادیم.

جلالی افزود: این انجمن تصمیم گرفت که در روزهای آینده علاوه بر این مبلغ، یک میلیارد تومان دیگر هم به ستاد مبارزه با ویروس کرونا در استان اهدا کند.