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۲۱ اسفند ۱۳۹۸، ۱۲:۲۱

بانوان از مراجعه به آرایشگاه‌های زنانه بدون مجوز خودداری کنند

بانوان از مراجعه به آرایشگاه‌های زنانه بدون مجوز خودداری کنند

جهرم- رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان جهرم گفت: شهروندان برای جلوگیری از انتقال کرونا از مراجعه به منازل افرادی که کار آرایشگری را بدون مجوز انجام می‌دهندخودداری کنند.

عنایت الله معین در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از صنف آرایشگران بانوان بخاطر همدلی و مشارکت آنان در اجرای تصمیم تعطیلی واحدهای صنفی تشکر می‌کنیم.

وی افزود: طبیعتاً یکی از تبعات این تصمیم، متأسفانه کارکردن برخی (بخصوص متصدیانی که مجوز فعالیت ندارند) در منزل شخصی است که بطور قطع و یقین بدون رعایت موازین بهداشتی و صنفی است.

معین بیان داشت: از شهروندان شهرستان خواهشمندیم برای جلوگیری از انتقال ویروس کرونا از مراجعه به منازل افرادی که کار آرایشگری را بدون نظارت مسئولین ذیصلاح و صرفاً برای کسب درآمد مبادرت به کار درمنزل می‌نمایند خودداری کنند.

رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان شهرستان جهرم در پایان گفت: بدون شک درصورت مشاهده تخلف با خاطیان بنا به قانون برخورد خواهد شد.

کد مطلب 4875603

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