به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حساب شخصی توئیتر فرزاد مستشاری، وی که در حال حاضر شرکتی به نام Aledade را اداره کرده و خدمات مستقل مراقبت‌های درمانی ارائه می‌دهد، در رشته توئیت های خود تصریح کرد: ما باید به روشنی مهار این ویروس را به عنوان یک هدف بهداشت عمومی تعریف کنیم و جلوی گردش ویروس کرونا را بگیریم.

وی که مدرک پزشکی خود را از دانشگاه‌های ییل و هاروارد دریافت کرده، از کاهش فعالیت‌های کاری برای مقابله با افزایش شیوع ویروس مذکور دفاع کرده و افزوده انتشار ویروس کرونا در آمریکا به شکلی مداوم در حال وقوع است و هر روز افراد جدید مبتلا به این ویروس شناسایی می‌شوند که سابقه مسافرت یا ارتباط با افراد بیمار را نداشته اند و ما می‌دانیم که این تازه نوع کوه یخی است که به علت تأخیر در انجام تست‌های کرونا شکل گرفته است.

رشد انفجاری ابتلا به کرونا در آمریکا تا ۲ هفته دیگر

مستشاری در توئیت های خود پیش بینی کرده که ظرف دو هفته آینده تعداد موارد شناسایی شده ابتلاء به کرونا در آمریکا رشدی انفجاری خواهد داشت و این امر موجب خستگی فعالان بخش بهداشت و درمان و ناتوانی آنها برای واکنش مؤثر در برابر ویروس کرونا در شرایطی خواهد شد که رشد انفجاری آن تازه آغاز شده است.

هیچ وب سایت دولتی تازه ترین تحولات کرونایی را اطلاع رسانی نمی کند

وی از به تأخیر انداختن تعطیلی مدارس، لغو رویدادهای عمومی و گردهمایی‌ها و وادار کردن مردم به باقی ماندن در منازل انتقاد کرده و از اینکه هیچ وب سایت رسمی دولتی در آمریکا در مورد تازه‌ترین تحولات مربوط به ویروس کرونا اطلاع رسانی نمی‌کند، اظهار نارضایتی کرده است.

شاهد هیچ گونه شفافیتی از سوی دولت نیستیم

مستشاری نوشته است: از همه نگران کننده تر اینکه، من شاهد هیچ گونه شفافیتی از سوی دولت نیستم تا مشخص شود آیا تعداد مبتلایان به ویروس کرونا تا بدان حد افزایش یافته که باعث بیشترشدن قابل ملاحظه مراجعه مردم به اورژانس و بستری شدن آنها شود یا خیر.

ضرورت لغو تمامی تجمع‌ها و گردهمایی‌های عمومی و تعطیلی مدارس

وی استراتژی مناسب برای مقابله با کرونا را بدین شکل توصیف کرده است: نظارت و کنترل جدی بر مبتلایان به بیماری‌های حاد تنفسی و دریافت آنی آمار و اطلاعات مربوط به این افراد از طریق سیستم‌ها و تجهیزات فناورانه نصب شده در ۷۰ درصد از بیمارستان‌های آمریکا و سپس برنامه ریزی برای مهار کرونا بر مبنای اطلاعات دقیق به دست آمده و خودداری از انجام آزمایش‌های روتین پزشکی در مورد افرادی که فاقد علائم بیماری هستند، عدم تماس نزدیک محافظت نشده با بیماران و لغو تمامی تجمع‌ها و گردهمایی‌های عمومی و تعطیلی مدارس.

این متخصص ایرانی الاصل در پایان همچنین خواستار تغییر برخی عادات مردم مانند دست دادن شده و افزوده که افراد باید دست‌های خود را به طور مرتب با ضدعفونی کننده بشویند، به هیچ عنوان صورتشان را با دست لمس نکنند و همه امور کاری و حرفه‌ای را از منازل انجام دهند.