تایید ۲۰۰۰ درخواست بازنشستگی پیش از موعد در لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، علی آشتاب امروز چهارشنبه در سخنانی با اشاره به عملکرد ۱۱ ماهه کمیته بررسی مشاغل سخت و زیان آور در استان اظهار داشت: همه کارگران مشغول در مشاغل سخت و زیان آور با ۲۰ سال سابقه کار متوالی و یا ۲۵ سال سابقه کار متناوب می‌توانند درخواست بازنشستگی داشته باشند تا تقاضای آنها در کمیته‌های تخصصی بدوی و تجدید نظر مرتبط با مشاغل سخت و زیان آور مورد بررسی قرار گیرد.

وی افزود: برای رسیدگی به پرونده متقاضیان بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان آور در ۱۱ ماهه سال ۹۸، کمیته بدوی بررسی و احراز مشاغل سخت و زیان آور با تشکیل ۳۶ نشست و کمیته تجدید نظر مربوطه با تشکیل ۱۳ نشست نسبت به بررسی و احراز مشاغل سخت و زیان آور اقدام کرد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان ادامه داد: از تعداد ۲ هزار و ۳۴۸ درخواست که در کمیته بدوی و تجدید نظر مطرح شده، ۲ هزار و ۱۲۲ درخواست مورد تأیید قرار گرفت و برای اقدام‌های بعدی به سازمان تأمین اجتماعی ارسال شد.

آشتاب خاطر نشان کرد: بنا بر قانون بازنشستگی پیش از موعد مشاغل سخت و زیان آور، کارگران بیمه شده اینگونه مشاغل که بر اثر عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار غیراستاندارد، تنشی بالاتر از ظرفیت طبیعی به آنها وارد شود، می‌توانند تقاضای بازنشستگی بدهند.

وی افزود: ایمنی و بهداشت کار کارگاه‌های مختلف توسط بازرسان به صورت دوره‌ای و زمان بندی شده مورد بررسی و نظارت قرار می‌گیرد و موارد لازم تذکر داده می‌شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان اظهار کرد: کارفرمایان کارگاه‌های مختلف مکلف و موظف به ایمن سازی محیط کار و رعایت آئین نامه‌های مرتبط و به خصوص ضد عفونی کردن مرتب واحدهای خود در مقابله با ویروس کرونا هستند.