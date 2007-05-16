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۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۲۰:۰۲

ایرانیان مقیم استرالیا از بازیکنان تیم امید دلجویی کردند

ایرانیان مقیم استرالیا از بازیکنان تیم امید دلجویی کردند

بدنبال شکست تیم امید کشورمان برابر استرالیا، ایرانیان مقیم و مسئولان سفارت ایران در این کشور با حضور در محل هتل اقامت تیم امید از کادر فنی و بازیکنان این تیم دلجویی کردند.

به گزارش خبرنگارمهر، بازیکنان تیم فوتبال امید پس ازشکست برابر استرالیا با یک دستگاه اتوبوس به هتل "ردگیز" بازگشتند اما بگوویچ و اسدی سرمربی و سرپرست تیم پس ازشرکت درکنفرانس مطبوعاتی به اعضای تیم ملحق شدند.

پس ازبازگشت تمامی نفرات تیم فوتبال امید به هتل، مقامات بلند پایه سفارت ایران در استرالیا با حضور درمحل اقامت تیم ضمن صرف شام با کادرفنی و بازیکنان از زحمات آنان تشکر و قدردانی کردند.

بازیکنان تیم فوتبال امید که ازشکست مقابل استرالیا بسیارناراحت بودند، روحیه مناسبی نداشتند وتعدادی ازآنها نیزبه شدت متاثر بودند و به همین دلیل حضوربه موقع مقامات سفارت ایران در محل اقامت بازیکنان باعث دلگرمی و تجدید روحیه آنان شد.

البته حضورتعداد کثیری از ایرانیان مقیم استرالیا درهتل و محوطه اطراف آن که با تشویق بازیکنان همراه بود، در بهبود روحیه بازیکنان تاثیر زیادی داشت که چنین حمایتی باعث تعجب استرالیایی ها شده بود.

دیدارتیم های فوتبال ایران و استرالیا درمرحله مقدماتی المپیک چین که در ورزشگاه شهر آدلاید برگزارشد، با نتیجه 3 بریک به سود استرالیا پایان یافت تا با این نتیجه تیم فوتبال امید از راهیابی به مرحله بعد و حضور در المپیک بازبماند.

کد مطلب 487565

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