خرداد ۹۹ آخرین مهلت بخشودگی جرایم مالیاتی فعالان اقتصادی مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، عباس مزیکی پیش از ظهر چهارشنبه پیرامون اتخاذ تمهیدات برای مودیان مالیاتی و فعالان اقتصادی در شرایط کنونی در جمع خبرنگاران در اراک اظهار داشت: با توجه به شرایط حاکم بر جامعه سازمان امور مالیاتی تمهیداتی را برای فعالان اقتصادی فراهم کرده است که از جمله آن‌ها تعطیل هیأت‌های حل اختلاف برای اشخاص حقیقی و حقوقی تا پایان فروردین ماه می‌باشد که عدم مراجعه مودیان به ادارات مالیاتی و حفظ سلامتی آن‌ها را نسبت به ویروس کرونا به دنبال دارد.

وی ادامه داد: فرصت مجوز گواهی مالیات بر ارزش افزوده فعالین اقتصادی که تا پایان سال جاری و فروردین ماه ۹۹ بود، تا پایان اردیبهشت ماه سال آتی تمدید شده است و نیازی به مراجعه مودیان برای تمدید این مجوز به ادارات نیست.

مدیرکل امور مالیاتی استان مرکزی در ارتباط با بخشودگی جریمه‌های مالیاتی بیان کرد: اگر فعالان اقتصادی از قبیل تولیدی و غیر تولیدی تا پایان سال جاری نسبت به پرداخت مالیات‌های خود اقدام می‌کردند می‌توانستند از ۸۰ تا ۹۰ درصد بخشودگی جرایم مالیاتی استفاده کنند و با توجه به شرایط موجود در جامعه این مهلت تا پایان خرداد ماه سال ۹۹ تمدید شده است.

مزیکی بیان کرد: مودیان که برگه رد بدهی مالیاتی شأن از ۱۲ بهمن ابلاغ شده بود و بر اساس دستور العمل می‌بایست تا یک ماه پس از آن نسبت به پرداخت آن اقدام می‌کردند، جریمه آن‌ها صد در صد شامل بخشودگی می‌شود در این راستا نیز مهلت پرداخت بدهی مالیات تا پایان خرداد ماه ۹۹ تمدید شده و می‌توانند از بخشودگی صد در صد استفاده کنند.

وی در خصوص وصول اقساط گفت: در صورت وصول نقد ارقام کمتر با تعداد اقساط بیشتر برای مودیان مالیاتی منظور می‌شود. در صورتی که افراد با مشکلات حاد و ضررهای مالی توان پرداخت بدهی‌ها را دارا نباشند شرایط آن‌ها بررسی، مساعدت‌های لازم و حداکثری برای آن‌ها اعمال می‌شود.

مدیرکل امور مالیاتی استان مرکزی اظهار کرد: با توجه به اخذ مالیات‌های ۹۸ بر اساس اظهار نامه مودیان مالیاتی، سازمان امور مالیاتی تا پایان خرداد ماه که مهلت تسلیم اظهار نامه است منتظر خواهد بود و شرایط ویژه امسال را لحاظ می‌کند.

مزیکی با اشاره به بخشودگی اجاره توسط مالکین به فعالان اقتصادی در شرایط اخیر بیان داشت: سازمان امور مالیاتی در خصوص تعیین درآمد اجاره این افراد همکاری لازم را به عمل می‌آورد و بر مبنای واقعیت‌ها عمل خواهد کرد.

وی افزود: سازمان امور مالیاتی در خصوص اظهار نامه ارزش افزوده دوره چهارم سال ۹۸ که مودیان در فرودین ماه ۹۹ تسلیم خواهند کرد و در زمان مطالبات دولتی یا ارزش افزوده مالیاتی بپردازند، حداکثر مساعدت برای تقسیط مالیات فعالان اقتصادی لحاظ خواهد شد.

مدیرکل امور مالیاتی استان مرکزی گفت: در بخش مشاغل نزدیک به ۵۱ هزار پرونده شغلی و نزدیک به ۷ هزار پرونده در بخش اشخاص حقوقی وجود دارد که در مجموع ۵۷ هزار پرونده توسط افراد حقوقی در سازمان امور مالیاتی استان رسیدگی و تعیین تکلیف می‌شود.

مزیکی بیان کرد: از مردم درخواست می‌شود جز در مواقع ضروری به ادارات مالیاتی استان مراجعه نکنند و از سیستم‌های الکترونیکی سازمان استفاده کنند.