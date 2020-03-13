علیرضا کبیری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تعداد مراجعه کنندگان برای اهدای خون طی بهمن ماه امسال در قم سه هزار و ۸۷۷ نفر بود در حالی که طی بهمن ماه سال گذشته سه هزار و ۹۳۹ نفر بوده و کاهش یک و ۶ دهم درصدی داشته است.

وی گفت: طی بهمن ماه امسال سه هزار و ۲۴۱ نفر موفق به اهدای خون شده‌اند در حالی که این تعداد در بهمن ماه سال گذشته سه هزار و ۱۱۷ نفر بوده و افزایش چهار درصدی داشته است.

معاون فنی اداره کل انتقال خون استان قم عنوان کرد: اهدای خون نسبت به کل جمعیت در بهمن ماه امسال ۲۸ و سه دهم درصد بوده در حالی که در بهمن ماه سال گذشته ۲۷ و هفت دهم درصد بوده است.

وی گفت: تعداد اهداکنندگان مستمر طی بهمن‌ماه امسال هزار و ۹۰۱ نفر بوده در حالی که طی بهمن‌ماه سال گذشته تعداد اهداکنندگان مستمر هزار و ۸۴۱ نفر بوده است.

کبیری ابراز کرد: تعداد اهداکنندگان خانم طی این مدت ۹۵ نفر بوده در حالی که در بهمن‌ماه سال گذشته ۱۰۸ نفر بوده است.

وی گفت: چهار هزار و ۵۳۶ واحد خون طی بهمن‌ماه امسال به بیمارستان‌ها ارسال شده در حالی که طی بهمن ماه سال گذشته چهار هزار و ۳۴۸ واحد بوده است.