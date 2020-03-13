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۲۳ اسفند ۱۳۹۸، ۱۱:۱۹

در گفت‌وگو با مهر اعلام شد؛

افزایش اهداکنندگان خون در قم طی بهمن‌ماه

افزایش اهداکنندگان خون در قم طی بهمن‌ماه

معاون فنی اداره کل انتقال خون استان قم با اشاره به افزایش چهار درصدی اهداکنندگان خون طی بهمن ماه در قم، افزود: طی این مدت سه هزار و ۲۴۱ نفر موفق به اهدای خون شده‌اند.

علیرضا کبیری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تعداد مراجعه کنندگان برای اهدای خون طی بهمن ماه امسال در قم سه هزار و ۸۷۷ نفر بود در حالی که طی بهمن ماه سال گذشته سه هزار و ۹۳۹ نفر بوده و کاهش یک و ۶ دهم درصدی داشته است.

وی گفت: طی بهمن ماه امسال سه هزار و ۲۴۱ نفر موفق به اهدای خون شده‌اند در حالی که این تعداد در بهمن ماه سال گذشته سه هزار و ۱۱۷ نفر بوده و افزایش چهار درصدی داشته است.

معاون فنی اداره کل انتقال خون استان قم عنوان کرد: اهدای خون نسبت به کل جمعیت در بهمن ماه امسال ۲۸ و سه دهم درصد بوده در حالی که در بهمن ماه سال گذشته ۲۷ و هفت دهم درصد بوده است.

وی گفت: تعداد اهداکنندگان مستمر طی بهمن‌ماه امسال هزار و ۹۰۱ نفر بوده در حالی که طی بهمن‌ماه سال گذشته تعداد اهداکنندگان مستمر هزار و ۸۴۱ نفر بوده است.

کبیری ابراز کرد: تعداد اهداکنندگان خانم طی این مدت ۹۵ نفر بوده در حالی که در بهمن‌ماه سال گذشته ۱۰۸ نفر بوده است.

وی گفت: چهار هزار و ۵۳۶ واحد خون طی بهمن‌ماه امسال به بیمارستان‌ها ارسال شده در حالی که طی بهمن ماه سال گذشته چهار هزار و ۳۴۸ واحد بوده است.

کد مطلب 4875837

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