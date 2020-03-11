پیام تسلیت فرمانده نیروی انتظامی در پی درگذشت امیر «مرتضوی»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار حسین اشتری در پی درگذشت امیر سرتیپ دوم سید امان الله مرتضوی (رئیس شهربانی در اواخر دهه ۶۰) پیام تسلیتی صادر کرد. در متن این پیام آمده است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

انالله و انا الیه راجعون

خبر درگذشت امیر سرتیپ دوم سید امان الله مرتضوی، باعث تأسف و تأثر بسیار گردید، فعالیت وخدمات ارزنده ایشان دردهه ۶۰، در مسئولیت‌های رئیس شهربانی، معاون هماهنگ کننده، معاون انتظامی و معاون راهنمایی و رانندگی هرگز از یادها فراموش نخواهد شد.

ایشان از چهره‌های تأثیر گذار بود که همواره مجدانه در خدمت به نظام اسلامی و ملت شریف ایران می‌کوشید.

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران این ضایعه بزرگ را به خانواده مکرم ایشان، تسلیت گفته و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان صبر جزیل آرزو می‌کند.

فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

سرتیپ پاسدار حسین اشتری»