كريس پتن كميسر اتحاديه اروپا با دكترخرازي گفتگو كرد

به گزارش خبرگزاري مهر ، وزيرامورخارجه كشورمان با قدرداني از كمكهاي اتحاديه اروپايي گفت: جمهوري اسلامي ايران تصميم دارد با ايجاد يك بنياد غيردولتي و با همكاري سازمان بين المللي شهرمصيبت زده بم را مستحكم و بهتر از گذشته بازسازي كند.

كميسر اتحاديه اروپايي با اشاره به فضاي سازنده و جو مثبت حاكم بر روابط جمهوري اسلامي ايران و اتحاديه اروپايي ابراز اميدواري كرد رايزنيهاي آينده تمامي جوانب روابط و همكاريهاي طرفين را تقويت نمايد.

خرازي با تبريك سال جديد ميلادي به كميسر اتحاديه اروپايي ابراز اميدواري كرد برپايه مذاكرات سازنده قبلي و تعهدات اروپا نسبت به جمهوري اسلامي ايران ، دو طرف مذاكرات آتي را با شتاب مناسب پيش ببرند.

