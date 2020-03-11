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۲۱ اسفند ۱۳۹۸، ۱۵:۵۰

اتاق ایران اعلام کرد

درخواست رئیس اتاق بازرگانی ایران از رئیس کل بانک مرکزی

درخواست رئیس اتاق بازرگانی ایران از رئیس کل بانک مرکزی

رئیس اتاق بازرگانی ایران با ارسال نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی، خواستار تمدید ۳ ماهه مدت زمان رفع تعهد ارزی صادرکنندگان به دلیل شیوع ویروس کرونا و بروز مشکلاتی در صادرات شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی ایران، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نامه‌ای به رئیس‌کل بانک مرکزی، پیشنهاد داد زمان رفع تعهدات ارزی فعالان اقتصادی حداقل به مدت ۳ ماه تمدید شود.

غلامحسین شافعی در نامه خود به عبدالناصر همتی ضمن قدردانی از رئیس و معاون ارزی بانک مرکزی به خاطر تلاش ویژه برای حل مشکلات پیش آمده برای فعالان بخش خصوصی به دلیل شیوع کرونا، تاکید کرده است تمدید زمان رفع تعهدات ارزی فعالان اقتصادی، گام دیگری برای کاهش آثار منفی شرایط کنونی بر اقتصاد کشور است.

کد مطلب 4875903

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