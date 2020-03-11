به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه علی عزیزخانی، گفت: ۲۸ بهمن ماه امسال طی تماس تلفنی خانم میانسالی با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ از به سرقت رفتن اموال منزل از قبیل تلویزیون، سه تخته فرش دستباف و گوشی موبایل به ارزش تقریبی ۵۰۰ میلیون ریال در محدوده بهاران به کلانتری ۱۴۹ امام زاده حسن اعلام شکایت کرد که پرونده با موضوع سرقت منزل تشکیل و برای رسیدگی تخصصی با دستور بازپرس شعبه سوم دادسرای ناحیه ۳۴ تهران در اختیار کارآگاهان پایگاه هشتم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

وی افزود: شاکی با حضور در پایگاه به کارآگاهان گفت، در روز وقوع سرقت ساعت ۱۷ بود که برای خرید از منزل (واقع در طبقه دوم یک ساختمان ۵ طبقه تک واحده) خارج شدم که پس از گذشت سه ساعت وقتی وارد آپارتمان شدم دیدم درب ورودی تخریب و سارق یا سارقان اقدام به سرقت لوازم با ارزش من کرده اند.

به گفته عزیزخانی، کارآگاهان پس از شنیدن اظهارات شاکی راهی محل سرقت شدند که در تحقیقات اولیه و میدانی، دوربین مداربسته مربوط به یک فروشگاه نزدیک به محل سرقت را به دست آوردند که با پایش تصاویر چهره دو نفر مرد جوان حدوداً ۳۰ ساله به دست آمد.

وی گفت: کارآگاهان با بررسی تصاویر به دست آمده و انجام اقدامات پلیسی یکی از مظنونان را به هویت جلال ۳۲ ساله دارای سوابق کیفری در زمینه سرقت را شناسایی کردند با انعکاس اطلاعات به دست آمده به بازپرس پرونده دستور دستگیری جلال صادر شد، کارآگاهان در گام بعدی از تحقیقات خود مخفیگاه جلال را در محدوده یافت آباد شناسایی کردند و در تاریخ پنجم اسفند ماه، وی، طی یک عملیات پلیسی دستگیر و در بازرسی از مخفیگاهش یک دستگاه موبایل کشف و به پایگاه هشتم منتقل شد.

رئیس پایگاه هشتم پلیس آگاهی پایتخت اظهار داشت: کارآگاهان در شاخه دیگر از تحقیقات خود با بررسی سوابق تلفن همراه کشف شده از مخفیگاه جلال، مشخص شدند تلفن همراه مربوط به شاکی است که در تحقیقات صورت گرفته از سارق، ضمن منکر شدن هرگونه سرقتی نهایتاً با ارائه دلایل و مدارک پلیسی لب به اعتراف گشوده و گفت، سرقت را به اتفاق همدستش کامران ۲۹ ساله که بچه یک محل هستند انجام داده است، بلافاصله کامران در مخفیگاه خود در تاریخ دوازدهم اسفند بازداشت و به سرقت با جلال اعتراف کرد.

وی افزود: سارقان در اعترافات خود اعلام کردند، ما با پرسی زنی در محدوده جنوب تهران با شناسایی محل‌های خلوت و آپارتمان‌های فاقد ایمنی لازم (حفاظ – درب ضد سرقت- دزدگیر- دوربین مداربسته) با تخریب در ورودی وارد منزل شده و اقدام به سرقت اموال با ارزش کرده و اموال را به افراد عبوری در محدوده پاسگاه نعمت آباد می‌فروختیم و با پول حاصله مواد مخدر تهیه می‌کردیم.

عزیزخانی در پایان گفت: در ادامه تحقیقات صورت گرفته از سارقان، آنها به ۵ فقره سرقت منزل اعتراف کردند و درنهایت متهمان با صدور قرار قانونی از سوی مقام قضائی برای انجام تحقیقات در اختیار کارآگاهان پایگاه هشتم پلیس آگاهی تهران بزرگ هستند.