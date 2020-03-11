ناکارآمدی دولت ترامپ در مقابله با شیوع کرونا در آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، اشپیگل در مطلبی با اشاره به ناتوانی دولت آمریکا در برخورد با کرونا آورده است: بحران ویروس کرونا به شهر نیویورک نیز رسیده است. فقط در این شهر ۱۹ نفر از جمله رئیس فرودگاه به این ویروس مبتلا شده و حدود ۲۲۰۰ نفر داوطلبانه به قرنطینه خانگی رفته اند. وضعیت اضطراری در سایر مناطق نیویورک نیز اعلام شده و تعداد افراد آلوده به ۱۴۲ نفر رسیده است.

این رسانه می نویسد: در همین حال، تعداد موارد شناخته شده ابتلاء به ویروس کرونا در آمریکا تا صبح سه شنبه به ۷۲۹ مورد در ۳۶ ایالت و تعداد جان باختگان به حداقل ۲۶ نفر رسیده است. وال استریت نیز بدترین روز خود را از حملات سال ۲۰۰۱ تجربه کرد. اما دونالد ترامپ وخامت اوضاع را همچنان ناچیز شمرده و روز یکشنبه گفت: من هیچ نگرانی ندارم. اما لحن ترامپ پس از سقوط چشمگیر بازار سهام تغییر کرده بود. او در جمع خبرنگاران در کاخ سفید ظاهر شد و قول معافیت‌های مالیاتی و کمک‌های مالی داد.

اشپیگل می نویسد: بحران کرونا مدتی است که واشنگتن را درگیر کرده است. اکنون مشخص شده که حداقل یک شرکت کننده در کنفرانس محافظه کار CPAC در اواخر ماه فوریه به این ویروس آلوده بوده است. دونالد ترامپ، مایک پنس، برخی اعضای کابینه، برخی از اعضای کنگره و همچنین مارک میدوف نیز در آن کنفرانس شرکت داشته اند. سخنگوی ترامپ گفته است: ما به طور عادی کار می‌کنیم. ترامپ تست ابتلاء به این ویروس را نداده و وضعیت خود را از نظر سلامتی بسیار عالی توصیف می‌کند.

این رسانه آورده است: از سوی دیگر، پنتاگون تصمیم به استفاده از روش‌های ارتباط تصویری و ویدئو کنفرانس گرفته و اعضای کنگره نیز به طور فزاینده ای نگران هستند. این بیماری همچنین بر روال انتخابات ریاست جمهوری تأثیر گذاشته است. این بحران نه تنها نقاط ضعف جامعه آمریکا، نظیر سیستم بهداشتی ناقص و ناکارآمد را نشان می‌دهد، بلکه دوقطبی شدن جامعه و سیاست در دوران ترامپ و ویژگی‌های آن را نیز برجسته می‌کند: دروغ، سوء تبلیغات، بدبینی ، بی اعتمادی، جهل، بی کفایتی و سیاسی کردن حقایق.

اشپیپگل در پایان نوشت: ترامپ با مخالفت مستمر با کارشناسان، به عدم قطعیت دامن می‌زند زیرا معتقد است که این رویه به لحاظ سیاسی به او کمک می‌کند. اطلاعات نادرست باعث شده که آمریکا در حال حاضر از سایر کشورها عقب تر باشد، به ویژه برای تهیه کیت‌های تست کرونا که بدون آن نمی‌توان گستره بحران را مشخص کرد. تولید این کیت‌ها همچنان با مشکل روبرو است، بنابراین کارشناسان انتظار دارند که تعداد مبتلایان در آمریکا به سرعت افزایش یابد.