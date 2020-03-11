به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال شیوع بیماری کرونا در سراسر جهان از جمله در بحرین، «آیت الله شیخ عیسی قاسم»، رهبر معنوی شیعیان بحرین در این ارتباط بیانیه‌ای صادر کرد.

متن بیانیه «آیت الله شیخ عیسی قاسم» درباره شیوع بیماری کرونا در بحرین به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

(همانگونه که مطلع هستید) حضرات علما و فضلای وطن عزیزمان بحرین به شهروندان توصیه نموده‌اند تا بنابر وظیفه شرعی در خصوص (جلوگیری) از شیوع بیماری کرونا در بین افراد و تجمعات احتیاط کرده و مراقبت بعمل آوردند و در این راستا از مؤمنان خواسته‌اند تا تمامی فعالیت‌های دینی و اجتماعی را متوقف نمایند.

همچنین در بیانیه صادره از سوی سه عالم بزرگ بحرین زمان مشخصی را برای این امر معین شده بود (بمدت دو هفته)، چرا که امید آن می‌رفت این بیماری از بین برود. اما هم اکنون (شاهدیم) خطر رو به افزایش است و یا کاهشی نیافته است، بنابراین توقف فعالیت‌های مذکور تا زمان رفع خطر برای حفظ جان افراد باید ادامه یابد، جایز نیست که جان افراد -جز در مواردی منطبق با امر و اجازه واضح شرعی- بذل و قربانی گردند.

نظر مؤمنان را به این نکته جلب می‌نمائیم که همان خطری که باعث منع تجمع در حسینیه‌ها است، در همان حد و قوت در خصوص تجمع در مساجد و هر مکان تجمع دیگر -چه تجمعات بانوان، چه تجمعات مردانه، چه خانوادگی و چه عمومی- که باعث انتقال بیماری گردد وجود و مصداقیت دارد.

همانگونه که علما تاکید کرده اند، باید به هر آنچه که طبق توصیه متخصصان امر باعث منع انتشار این بیماری می‌گردد عمل شود. همچین پیروی از توصیه‌های پزشکی (سلامت) صادره از سوی طرف‌های متخصص و مطلع که مورد وثوق و اعتماد در زمینه خود بیماری اند ضروری است.

همچنین بر همه موارد مذکور باید توسل به درگاه الهی را افزود، تضرع در درگاه خداوند را افزایش داد و دعاهای نقل شده از اهل بیت (ع) در خصوص این شرایط و وضعیت‌ها را قرائت نمود.

خداوندا؛ بندگانت در اختیار و تحت اراده تو هستند، از تو می‌خواهیم که بر ما رأفت نمایی و با ما بر اساس عفو و گذشتت رفتار نمایی و نه بر اساس عدالتت (عدالتی که استحقاق اعمال ما است و نه عفو تو).

والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته

احمد عیسی قاسم

۱۱ مارس ۲۰۲۰

۲۱ اسفند ۱۳۹۸