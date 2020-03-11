تبیین علل اصلاح مصوبه مجمع درباره تسویه بدهی بدهکاران بانکی

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در صفحه شخصی خود در اینستاگرام به تبیین علل اصلاح مصوبه آذر ماه این مجمع درباره تسهیل بدهی بدهکاران بانکی پرداخت.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در اینباره نوشت:

پنج میلیون پرونده وام زیر یک میلیارد وجود داشت که به‌علت دیرکرد صاحبانشان جریمه شده بودند و صدها کسب و کار کوچک و هزاران خانواده را با مشکل مواجه کرده بود. خیلی‌ها هم بر این باورند که این جریمه‌ها ربا به شمار می‌رود.

مجمع، در آذرماه سال جاری، مصلحت را در قبول نظر مجلس تشخیص داد و نظر شورای نگهبان را نپذیرفت!

از این رو بانک مرکزی باید دستورالعمل اجرایی را به بانک‌ها ابلاغ می‌کرد، به دلیل تأخیر در آن و شرایط کنونی کشور، رئیس مجلس از مجمع تشخیص مصلحت نظام استفساریه تقاضا کرد و ما در مجمع با توجه به مذاکرات قبلی در موقع تصویب قانون تا پایان خرداد به بدهکاران بانکی مهلت دادیم.