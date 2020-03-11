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۲۱ اسفند ۱۳۹۸، ۱۸:۱۴

محسن رضایی مطرح کرد؛

تبیین علل اصلاح مصوبه مجمع درباره تسویه بدهی بدهکاران بانکی

تبیین علل اصلاح مصوبه مجمع درباره تسویه بدهی بدهکاران بانکی

دبیر مجمع تشخیص مصحلت نظام علل اصلاح مصوبه مجمع درباره تسویه بدهی بدهکاران بانکی را تبیین کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در صفحه شخصی خود در اینستاگرام به تبیین علل اصلاح مصوبه آذر ماه این مجمع درباره تسهیل بدهی بدهکاران بانکی پرداخت.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در اینباره نوشت:

پنج میلیون پرونده وام زیر یک میلیارد وجود داشت که به‌علت دیرکرد صاحبانشان جریمه شده بودند و صدها کسب و کار کوچک و هزاران خانواده را با مشکل مواجه کرده بود. خیلی‌ها هم بر این باورند که این جریمه‌ها ربا به شمار می‌رود.

مجمع، در آذرماه سال جاری، مصلحت را در قبول نظر مجلس تشخیص داد و نظر شورای نگهبان را نپذیرفت!

از این رو بانک مرکزی باید دستورالعمل اجرایی را به بانک‌ها ابلاغ می‌کرد، به دلیل تأخیر در آن و شرایط کنونی کشور، رئیس مجلس از مجمع تشخیص مصلحت نظام استفساریه تقاضا کرد و ما در مجمع با توجه به مذاکرات قبلی در موقع تصویب قانون تا پایان خرداد به بدهکاران بانکی مهلت دادیم.

کد مطلب 4876032

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