دولت بحرین بازگرداندن شهروندان بحرینی از ایران را متوقف کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، «جمعیت الوفاق بحرین» در خبری اعلام کرد که دولت بحرین بازگرداندن شهروندان بحرینی سرگردان در ایران را مجدداً متوقف کرده است.

در این ارتباط گفته شده که بازگشت شهروندان بحرینی از ایران تا موعدی اعلام نشده به تعویق افتاده است.

پیش از این در ظهر امروز، «ولید المانع»، معاون وزیر بهداشت بحرین اعلام کرده بود که در پی مثبت اعلام شدن نتایج آزمایش کرونای ۷۷ نفر از ۱۶۷ مسافر بحرینی که دیروز از مشهد به بحرین وارد شده بودند، این وزارتخانه اقدامات محتاطانه شدیدتری را در خصوص بازگشت بحرینی‌ها از ایران بکار خواهد بست.

هم اکنون حدود ۲۰۰۰ بحرینی در ایران به سر می‌برند که دولت منامه حدود یک ماه است با رویکردی قومیت گرا همزمان با شیوع کرونا در ایران از بازگشت آنها به بحرین ممانعت به عمل می‌آورد.

تحت فشار مردم و فعالان با میانجی‌گری عمان و همکاری‌های بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران، جمعی ۱۶۷ نفره از حدود ۱۰۰۰ زوار بحرینی که در مشهد سرگردانند روز گذشته با پروازی عمانی به بحرین بازگشتند، که امروز دولت بحرین با توجه به بالا بودن تعداد مبتلایان تصمیم بر توقف مجدد این روند گرفته است.