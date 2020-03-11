اعلام آمادگی پیشکسوتان دفاع مقدس کرمانشاه برای مقابله با کرونا

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور و استان کرمانشاه و بر اساس ابلاغ رئیس سازمان پیشکسوتان کشور مبنی بر بکارگیری پیشکسوتان دوران دفاع مقدس جهت کمک به اعضای ستاد پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در استان‌ها و استفاده از آنها در این برهه زمانی، امور پیشکسوتان دفاع مقدس اداره کل حفظ آثار دفاع مقدس کرمانشاه آمادگی این افراد را برای همکاری در مبارزه با ویروس کرونا در سطح استان اعلام کرد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان کرمانشاه طی نامه‌ای آمادگی پیشکسوتان دفاع مقدس استان را برای همکاری با ستاد پیشگیری از ویروس کرونا اعلام کرد.

در این نامه آمده است: پیشکسوتان دفاع مقدس این استان آماده هر گونه اقدام و همکاری جهت کمک به مردم و ستاد پیشگیری از ویروس کرونا هستند و همچون دوران دفاع مقدس در صحنه حضور دارند.

سازمان پیشکسوتان جهاد و مقاومت در دفاع مقدس کشور با صدور بیانیه‌ای ضمن تقدیر و تشکر از مدافعان سلامت، برای کمک به مسئولان و فعالان این حوزه اعلام آمادگی کرده است لذا در راستای خدمت‌رسانی به ملت شریف استان کرمانشاه و در صورت نیاز، این اداره کل آمادگی معرفی پیشکسوتان عزیز داوطلب را جهت همکاری همه جانبه با ستاد پیشگیری ویروس کرونا اعلام می‌دارد.