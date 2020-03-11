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۲۱ اسفند ۱۳۹۸، ۲۱:۱۲

معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید:

حکمت کارت ایثارگران از ۲۲ اسفندماه فعال می‌شود

حکمت کارت ایثارگران از ۲۲ اسفندماه فعال می‌شود

معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید از فعال‌سازی حکمت کارت ایثارگران به مناسبت فرارسیدن روز بزرگداشت شهدا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود پاکدل گفت: به استناد تفاهم‌نامه مابین بنیاد شهید و امور ایثارگران و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در راستای اجرای ماده ۵۴ قانون خدمات‌رسانی به ایثارگران، افرادی از جامعه ایثارگری که اقدام به دریافت حکمت کارت خود از بنیاد محل پرونده خود کرده‌اند می‌توانند از تاریخ ۲۲ اسفندماه ۱۳۹۸ به میزان مبلغ شارژ در کارت خود که بر اساس آخرین مانده دریافتی فعال‌شده از فروشگاه‌های اتکا خرید اقساطی انجام دهند.

وی افزود: بازپرداخت اقساط به‌صورت ۱۰ ماهه پیش‌بینی‌شده و بنیاد ماهیانه اقساط را از حقوق افراد مشمول کسر و در وجه سازمان فروشگاه‌های اتکا واریز خواهد کرد.

معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد درباره مزایای حکمت کارت‌ها نیز گفت: ایثارگران عزیزی که از بنیاد حقوق دریافت می‌کنند می‌توانند با دریافت حکمت کارت از تخفیف در هنگام خرید از فروشگاه‌های اتکا بهره‌مند شوند و همچنین با استفاده از این کارت می‌توانند به نسبت حقوقشان از بنیاد، کالا به صورت اقساطی از این فروشگاه‌ها خریداری کنند.

کد مطلب 4876080
ساناز باقری راد

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    نظرات

    • IR ۲۱:۲۱ - ۱۳۹۸/۱۲/۲۱
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      آیا به رزمندگانی که 3 ماه جبهه رفتند ،حکمت کارت صادر می شود؟
    • بردستانی US ۱۵:۵۲ - ۱۳۹۸/۱۲/۲۲
      0 0
      پاسخ
      حقوق تمام کارکنان دولت ۵۰درصد افزایش داده شده جرا دولت به فکر خانواده شهدا نیست

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