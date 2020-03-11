اقدامات مقابله ای برای کرونا در جهرم همچنان دنبال می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رحمانیان چهارشنبه در سومین جلسه شورای سلامت شهرستان برای مقابله با کرونا ویروس اظهار داشت: بیماری یابی و شناسایی بیماران مشکوک به کرونا ویروس مهم‌ترین اقدام برای کنترل شیوع کرونا است که در سطح شهرستان انجام می‌شود.

وی افزود: تیم‌های مراقبت سلامت در سطح شهر برای غربالگری شهروندان از طریق پزشکان خانواده و مراقبین سلامت دانشگاه علوم پزشکی جهرم و همچنین نیروهای هلال احمر تشکیل می‌شود.

رحمانیان بیان کرد: در سطح شهرستان، سالم سازی (گندزدایی) از سوی معاونت بهداشتی دانشگاه و با همکاری نیروهای داوطلب بسیج و سپاه انجام می‌شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی جهرم با بیان اینکه کنترل مبادی ورودی شهر و غربالگری مسافرین مهمترین اقدام برای مقابله با کرونا ویروس است، گفت: توسط معاونت بهداشتی دانشگاه و بسیج در حال اجرا است و تیم‌های بسیج ادارات، شرکت‌ها و نهادها در زمینه آموزش وسالم سازی برای مقابله با کرونا ویروس از سوی فرمانداری ویژه شهرستان تشکیل می‌شود.

وی ادامه داد: غربالگری مجازی شهروندان از طریق سایت وزارت بهداشت می‌توانند در بیماری یابی افراد بسیار تأثیرگذار باشد وشهروندان در کنار غربالگری از سوی پزشکان خانواده می‌توانند در این غربالگری مجازی شرکت کنند.

رحمانیان تاکید کرد: تعطیلی مغازه‌ها از سوی اصناف و اتحادیه‌های شهرستان از دیگر اقدامات مهم دیگر برای کنترل شیوع بیماری است که انجام شده است.